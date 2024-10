Bogotá es artes vivas en el FIAV Bogotá

El Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá se destaca como un evento único que celebra la diversidad y la innovación en las artes escénicas. Durante varios días, la ciudad se convierte en un escenario vibrante donde se presentan obras de teatro, danza, circo y performance de artistas locales e internacionales. Este festival no solo ofrece una rica programación de espectáculos, sino que también promueve el intercambio cultural y la reflexión sobre temas sociales, convirtiéndose en un punto de encuentro para creadores y públicos de todas las edades.

Las actividades que se desarrollaran son:

Martes 9 de octubre

Entrevistas con protagonistas

Lugar: Hotel Tequendama - Cra. 10 #26-21

8:45 a.m. - 10:30 a.m.



CHILE

Obra: Reminiscencia

Compañía: Le Insolente Teatro

Vocero: Malicho Vaca Valenzuela

Obra: Medida por medida

Compañía: Gabriel Chamé Buendia

Vocero: Gabriel Chamé Buendia

Ensayos y funciones para medios

Función



COREA

Obra: A Tension

Compañía: Gonia

Lugar: Teatro Libre de Chapinero - Cra. 11 #61-80

Miércoles 10 de octubre

Entrevistas con protagonistas

Lugar: Hotel Cosmos 100 - Calle 100 No. 21A - 41

8:45 a.m. - 10:30 a.m.



FRANCIA

Obra: JÜMELÄG

Compañía: Kikiristán Imperial



Obra: Os Bruzundangas

Compañía: Palavra Z Produções Culturais

Ensayos y funciones para medios

Ensayo para medios



CHILE

Obra: Reminiscencia

Lugar: Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella

Es necesario confirmar asistencia previamente

Función de calle



IRLANDA

Obra: Firestorm

Compañía: Rogu

Lugar: Parque de la Independencia

Jueves 11 de octubre

Entrevistas con protagonistas

Lugar: Hotel Tequendama - Cra. 10 #26-21

8:45 a.m. - 10:30 a.m.



ESPAÑA

Obra: Protocolo del quebranto

Compañía: unahoramenos producciones y Teatro Pérez Galdós

Voceros: Mario Vega (director de la obra) y Nicolás Castellano (fotoperiodista)

Obra: Misericordia

Compañía: Emma Dante

Obra: Tape That

Compañía: Hand Down Circus

Obra: AtoTÔ

Compañía: Terreiro das Artes Casa Caboc

Viernes 12 de octubre

Entrevistas con protagonistas

Lugar: Hotel Tequendama - Cra. 10 #26-21

8:45 a.m. - 10:30 a.m.