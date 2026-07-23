"Bogotá no tendría cómo abastecer la demanda de energía": presidente del GEB

Bogotá podría enfrentar dificultades para abastecer la demanda de energía a partir de 2028 si no se construyen a tiempo las líneas de transmisión que permitirán importar electricidad desde otras regiones del país. Así lo advirtió Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), en Recap Blu, quien explicó que las hidroeléctricas de Chivor y Guavio deberán entrar en reparaciones debido a problemas de sedimentación.

Según Ortega, ambas centrales, fundamentales para el suministro energético del oriente colombiano, afrontan riesgos que obligan a realizar obras de mantenimiento en los próximos años.

“En el 28 las dos sí o sí van a estar en reparaciones. Y si las dos sí o sí están en reparación, estás perdiendo el 50 % de las fuentes de energía del oriente. Eso es toda la parte oriental, Bogotá, Meta, Guaviare”, afirmó. El directivo precisó que el problema no radica en la falta de generación en el país, sino en la capacidad de transportar esa energía hacia la capital.

“Si no puedes acceder a esa energía, Bogotá no tendría cómo suministrar la demanda de la ciudad. Toca construir la línea que permite traer energía de Sogamoso y la línea que permite ampliar y fortalecer el abastecimiento desde Chivor”, señaló.



Retrasos por oposiciones a los proyectos

Ortega indicó que estas obras han sido consideradas estratégicas desde hace más de una década, pero, según dijo, diferentes acciones judiciales y oposiciones retrasaron su desarrollo.

Explicó que recientemente fueron otorgadas las licencias ambientales necesarias para iniciar la construcción de las líneas de transmisión y aseguró que ahora la responsabilidad del Grupo Energía Bogotá será ejecutar los proyectos.

Publicidad

“Nos toca a nosotros, Grupo Energía Bogotá, construirlas. Pero hay personas que desafortunadamente han tomado como su misión de vida parar esta infraestructura y dicen muchas mentiras”, manifestó.También rechazó afirmaciones sobre presuntos impactos de estas obras en la salud y el ambiente.

Llamado al ahorro de energía

Frente al fenómeno de El Niño, Ortega aseguró que Bogotá cuenta actualmente con condiciones para responder a la demanda gracias a los niveles de los embalses y a la infraestructura existente. Sin embargo, hizo un llamado a los ciudadanos para reducir el consumo, especialmente durante las horas de mayor demanda.

Publicidad

“Es importante que la gente sea muy consciente para ahorrar todo lo que pueda ahorrar, y sobre todo a la hora pico, que la gente no prenda los hornos, no pongan a cargar los carros o las bicicletas o las motos entre las 7 y las 10 de la noche”, recomendó.

Asimismo, sugirió reemplazar bombillos tradicionales por tecnología LED, revisar los empaques de las neveras para evitar pérdidas de frío y disminuir el uso de equipos que generan calor, como hornos y planchas.

Prevé aumentos en el costo de la energía

Durante la entrevista, el presidente del Grupo Energía Bogotá también advirtió que los precios de la energía podrían incrementarse debido al encarecimiento del gas natural y a las dificultades para contratar energía para el próximo año.

“El aumento va a ser importante, desafortunadamente”, concluyó.

Escuche la entrevista completa acá: