Bogotá se consolidó como uno de los destinos de diversidad más importantes de América Latina

Bogotá reafirmó su posición como uno de los principales destinos de diversidad en América Latina durante la conmemoración del Mes del Orgullo LGBTIQ+, una celebración que cada junio reúne a miles de personas en torno a una amplia agenda cultural y artística.

La capital recordó los 43 años de la primera Marcha del Orgullo, realizada en 1983, un hecho que marcó el inicio de una movilización que hoy es considerada una de las más importantes de la región. Con el paso del tiempo, la conmemoración se transformó en una programación que va mucho más allá del desfile principal e incluye exposiciones, ciclos de cine, conversatorios, talleres y muestras artísticas.

Barrios como Chapinero, La Macarena y la Zona T concentraron gran parte de las actividades, convirtiéndose en puntos de encuentro para residentes y turistas interesados en conocer la oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento que caracteriza a la ciudad durante esta época.

El crecimiento de Bogotá como destino incluyente también quedó reflejado en la participación de diferentes sectores, entre ellos el turístico y hotelero, que impulsaron iniciativas enfocadas en promover espacios más diversos e igualitarios. Una de ellas fue All In, programa de Minor Hotels orientado a fortalecer la inclusión laboral de personas de la comunidad LGBTIQ+ mediante acciones como mentorías, capacitaciones y formación de líderes.



La combinación de una agenda cultural consolidada, el protagonismo de sus espacios públicos y el compromiso de distintos actores con la inclusión permitió que Bogotá volviera a destacarse como un referente regional en materia de diversidad. La celebración del Orgullo se convirtió, una vez más, en una oportunidad para promover el respeto, la participación ciudadana y el reconocimiento de la pluralidad que caracteriza a la capital colombiana.