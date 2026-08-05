Bogotá todavía tiene colchón suficiente para tomar deuda sin necesidad de una reforma: Mauricio Toro

En Mañanas Blu con Camila Zuluaga el representante a la Cámara por la Alianza Verde, Mauricio Toro, analizó la propuesta de reforma tributaria presentada por la administración de Carlos Fernando Galán, la cual busca recaudar cerca de 1.2 billones de pesos.

Toro manifestó su preocupación por el impacto que estas medidas tendrán en el costo de vida de los bogotanos, especialmente, en sectores como la conectividad y el uso de plataformas digitales.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la financiación para modernizar el alumbrado público de la ciudad. Toro reconoció que la capital necesita recursos para la transición tecnológica.

"Se requieren, por ejemplo, 350.000 millones de pesos para cambiar todas las farolas de las ciudades que no son LED", dijo.



No obstante, el congresista argumentó que la ciudad no debería recurrir a más impuestos de manera inmediata, pues, a su criterio.

"Bogotá todavía tiene un colchón suficiente para tomar deuda sin necesidad de hacer esta reforma", afirmó.

Toro advirtió que el aumento en el rubro de alumbrado público podría terminar afectando otros servicios esenciales:

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"Esta reforma también subiría un tema de alumbrado público, lo cual entonces también estaría impactando el costo de los planes de telefonía celular y de internet", aseveró.

El rechazo a los impuestos digitales

El representante fue enfático al criticar la posibilidad de gravar las transacciones realizadas a través de billeteras virtuales como 'Breve', Nequi o Daviplata.

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Según Toro, este tipo de medidas atentan contra la formalización y la inclusión financiera de los sectores más pobres.

"Querer gravar esas transacciones, que además las hacen las personas con más necesidades económicas, pues me parece que es una locura", afirmó.

Para el congresista, es un contrasentido que una administración que promueve una "Bogotá digital" imponga barreras a las herramientas tecnológicas:

"Uno cuando quiere tener una Bogotá digital no le puede meter impuestos a lo digital", indicó.

Advirtió además que un nuevo gravamen sobre estas plataformas obligaría a muchos ciudadanos a volver al uso de efectivo.Un llamado al diálogoA pesar de sus críticas, Toro destacó que la administración distrital ha estado abierta a conversar con los distintos sectores políticos para buscar una "reforma más equitativa que no golpee tanto al ciudadano de a pie".

Escuche la entrevista: