Brutal robo a bailarina en el sur de Bogotá: le hirieron las piernas en ataque que quedó en video

Un nuevo caso de inseguridad se registró en el sur de Bogotá, donde una joven bailarina y estudiante de ingeniería topográfica fue víctima de un violento robo en la localidad de Bosa. El ataque, perpetrado por motoladrones en el barrio Israelitas, quedó registrado en cámaras de seguridad y evidenció la agresividad con la que actuaron los delincuentes.

De acuerdo con el reporte entregado por el El Ojo de la Noche para Mañanas Blu, la víctima fue interceptada por los asaltantes, quienes no solo le robaron sus pertenencias, sino que también la agredieron con un arma cortopunzante durante el forcejeo.

Según relató la joven al medio, los delincuentes le hurtaron el celular, su documento de identidad y el dinero que llevaba consigo. Parte de estos recursos estaban destinados a una gira internacional de baile, mientras que otra parte correspondía a ahorros obtenidos junto a su madre mediante la venta de obleas.

“Me robaron el celular, la cédula, y en medio del forcejeo… en las cámaras se ve como yo me aferraba más que todo a mi maleta”, contó la víctima.



El ataque dejó graves consecuencias físicas. La joven aseguró que recibió múltiples heridas en sus extremidades inferiores y una en la mano. En total, tuvo que recibir cerca de 40 puntos de sutura tras ser atendida en el Hospital de Bosa.

“En total tengo más o menos 40 puntos, cuatro heridas: dos en la pierna derecha, una en la rodilla izquierda y otra en la mano izquierda”, explicó.

Además del impacto físico, la víctima enfrenta un complejo panorama económico, ya que el dinero robado era clave para su participación en un concurso de baile en El Salvador, así como parte de los ingresos familiares.

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Tras el ataque, un ciudadano que transitaba por el sector auxilió a la joven y la trasladó a un centro asistencial. Actualmente, se recupera en su vivienda mientras espera avances en la investigación.

Las autoridades ya cuentan con los videos de las cámaras de seguridad del sector, los cuales serán fundamentales para identificar y capturar a los responsables.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: