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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Brutal robo a bailarina en el sur de Bogotá: le hirieron las piernas en ataque que quedó en video

Brutal robo a bailarina en el sur de Bogotá: le hirieron las piernas en ataque que quedó en video

Las autoridades ya cuentan con los videos de las cámaras de seguridad del sector, los cuales serán fundamentales para identificar y capturar a los responsables.

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