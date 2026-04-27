Bus del SITP cayó en una zanja de las obras del metro: dejó tres heridos

Un accidente dejó en evidencia las afectaciones de la movilidad en la ciudad debido a las obras del metro. En la mañana del lunes 7 de abril, un bus del SITP terminó volcado en medio de una de las zonas de obra, dejando como resultado varias personas heridas y serias complicaciones en la movilidad.

El hecho tuvo lugar sobre la avenida carrera 68 con calle 9C, en sentido norte-sur, donde se adelantan trabajos relacionados con el sistema de transporte. Ante el siniestro, las autoridades solicitaron una grúa para levantar el bus, situación que obligó a que la movilidad se viera afectada por varias horas.

Un bus del SITP se volcó sobre la Av. carrera 68 con calle 9c, sentido norte - sur. Por el momento, se desconoce cuántos heridos hay tras el accidente. #EnDesarrollo pic.twitter.com/QlCOJoJtsP — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 27, 2026

SITP se volcó en obras del metro

El vehículo, que cubría la ruta 661 del SITP, perdió el control y terminó cayendo al interior de una zona cercada por mallas, donde se ejecutan obras de infraestructura. De acuerdo con imágenes compartidas en redes sociales, se observa al bus recostado en el suelo, mientras varios ciudadanos ayudan a evacuar a los pasajeros que viajaban en el vehículo.



Si bien las causas del accidente no están totalmente claras, las autoridades confirmaron que el bus habría caído justamente en el área intervenida, lo que hizo que la escena fuera más compleja al momento del rescate.



El bus cubría la ruta 661.

El accidente ocurrió en la carrera 68 con calle 9C.

El vehículo terminó dentro de una zona de obras.

Un bus del SITP terminó volcado en la avenida 68 con calle 9C, en un sector donde actualmente se ejecutan obras de infraestructura. pic.twitter.com/HaWpVihSqP — Denuncias Ciudadanas Bogotá (@D_C_Bogota) April 27, 2026

Siniestro dejó tres heridos

Ante el accidente, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá confirmó que por lo menos tres personas resultaron heridas, entre ellas el conductor del bus y algunos usuarios del servicio. Por fortuna, los lesionados no presentaron heridas de gravedad, aunque sí recibieron atención prehospitalaria en el lugar.

Las unidades de emergencia realizaron labores de rescate para sacar a los pasajeros del vehículo. Así mismo, se activó el apoyo de la Secretaría de Salud para garantizar la atención de las personas afectadas. La rápida respuesta permitió controlar la situación en pocos minutos.



Accidente generó trancones en la carrera 68

El accidente generó fuertes congestiones en la carrera 68, mientras se realizaban las maniobras para retirar el bus con ayuda de una grúa. Durante ese tiempo, el paso vehicular estuvo restringido, afectando a conductores y usuarios del sistema.

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Luego de varias horas, el vehículo fue retirado de la zanja y la movilidad volvió a fluir con normalidad. Por su parte, TransMilenio lamentó lo ocurrido y aseguró que activó los protocolos necesarios para la atención del caso. La entidad afirmó que trabajará en conjunto con las autoridades para esclarecer las causas del siniestro.