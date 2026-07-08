Buscan en Bogotá a Andrés Camilo Cotrina Vidal, estudiante desaparecido desde el 6 de julio

La familia de Andrés Camilo Cotrina Vidal, un joven de 27 años y estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad San Buenaventura, pide a las autoridades reforzar su búsqueda luego de que fuera reportado como desaparecido desde el lunes 6 de julio en Bogotá.

Según relataron sus familiares, Andrés Camilo salió de su vivienda, ubicada en el barrio San Cipriano, en la localidad de Suba, y desde entonces no ha regresado. La última comunicación que tuvieron con él fue a través de su madre.

De acuerdo con el testimonio que Diana Carolina Cotrina, hermana del joven, le dio a Noticias Caracol, Andrés le respondió a su mamá que se encontraba bien, que había llegado a un lugar y que continuaba compartiendo con una amiga. Sin embargo, después de ese mensaje perdieron completamente el contacto con él y su teléfono celular permanece apagado.

La familia manifestó su preocupación porque Andrés, además, presenta una parálisis cerebral leve desde su nacimiento, condición que le ocasionó un leve retraso en el habla, por lo que consideran indispensable que las autoridades activen y fortalezcan los mecanismos de búsqueda.



"Es totalmente angustiante no saber si está bien, con quién está o qué pudo haber ocurrido", expresó su hermana, quien también hizo un llamado a los amigos del joven y a cualquier persona que haya compartido con él en los últimos días o tenga información sobre su paradero para que la entregue de inmediato a las autoridades.

Andrés Camilo Cotrina Vidal tiene 27 años, cabello negro con algunas canas, barba frondosa, cejas pobladas y ojos negros. Sus familiares solicitan que cualquier persona que lo haya visto o tenga información que contribuya a su ubicación se comunique con las autoridades o con sus allegados.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá le confirmó a Blu Radio que ya se encuentra adelantando labores de investigación para dar con el paradero de Andrés Camilo y brindando acompañamiento a su familia. Las autoridades también recuerdan que es falso que deba esperarse 72 horas para reportar una desaparición.

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En Colombia, una vez se han agotado las posibilidades de ubicar a la persona, cualquier ciudadano puede acudir a un CAI, una estación de Policía o una patrulla para presentar el reporte, así como comunicarse con la línea 123 de la Policía o la línea 122 de la Fiscalía para solicitar la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente y de la Alerta Rosa, cuando corresponda.