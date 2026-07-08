Contraloría distrital abre proceso fiscal por presunto detrimento en Sec Movilidad Bogotá

La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de 6.501 millones de pesos, relacionado con pagos efectuados por la Secretaría Distrital de Movilidad para realizar consultas al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) entre los años 2021 y 2024. La investigación busca establecer si estos recursos públicos fueron utilizados de manera innecesaria, teniendo en cuenta que la entidad ya contaba con plataformas internas que contenían información similar.

De acuerdo con el organismo de control, durante ese periodo la Secretaría realizó 5.467.476 consultas al RUNT, las cuales fueron tramitadas a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), generando pagos por más de 6.500 millones de pesos. Sin embargo, la Contraloría advirtió que bases de datos institucionales como SIMUR, SIMIT, Fénix y SICON ya disponían de información suficiente para el desarrollo de las funciones de la entidad, por lo que se cuestiona la necesidad de incurrir en dichos gastos.

La entidad de control fiscal considera que estos pagos podrían haber vulnerado los principios de economía, eficiencia y necesidad del gasto público, razón por la cual decidió iniciar formalmente el proceso para determinar si existió una afectación al patrimonio del Distrito y establecer las responsabilidades fiscales a que haya lugar.

Juan Camilo Corredor Pardo, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, explicó que el propósito de la investigación es verificar si hubo un uso inadecuado de los recursos públicos y garantizar que cada peso invertido responda a criterios de legalidad, eficiencia y necesidad.



Como parte del proceso, fueron vinculados varios exsecretarios y funcionarios de la Secretaría Distrital de Movilidad, así como un directivo de ETB, quienes podrán ejercer su derecho a la defensa durante el desarrollo de la actuación fiscal. La Contraloría señaló que continuará adelantando controles para proteger los recursos públicos y promover una gestión transparente y responsable en las entidades del Distrito.