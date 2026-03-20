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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Cae red de tránsito irregular de migrantes en El Dorado: capturan a 4 funcionarios de Migración

Cae red de tránsito irregular de migrantes en El Dorado: capturan a 4 funcionarios de Migración

De acuerdo con la investigación, los funcionarios habrían aprovechado sus cargos para evadir los controles migratorios.

Cae red de tránsito irregular de migrantes en El Dorado
Cae red de tránsito irregular de migrantes en aeropuerto El Dorado.
Foto: Policía
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 20 de mar, 2026

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