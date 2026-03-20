Cae red de tránsito irregular de migrantes en El Dorado: capturan a 4 funcionarios de Migración

La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Dijín, desmanteló una red criminal integrada por particulares y funcionarios de Migración Colombia que, presuntamente, facilitaban el tránsito irregular de migrantes a través del Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

En el operativo fueron capturados y judicializados cuatro agentes de Migración Colombia identificados como Johan Alexander Cendales Tafur, Johan Mauro Cerón Reyes, Cristian Camilo Bueno Casallas y Efraín Collazos Guerrero, quienes serían parte de un grupo delincuencial dedicado a permitir el ingreso y salida irregular de ciudadanos extranjeros, principalmente provenientes de China, México y Vietnam.

De acuerdo con la investigación, los funcionarios habrían aprovechado sus cargos para evadir los controles migratorios. Según el ente acusador, los implicados trasladaban a los migrantes sin cruzar los filtros o llevarlos hasta los puestos de Migración Colombia y permitirles el tránsito diligenciando información falsa en los sistemas misionales de la entidad para validar el paso u omitiendo la verificación de la información.

Además, se estableció que los procesados habrían utilizado documentos irregulares para facilitar estos movimientos. Entre las prácticas detectadas está el uso de pasaportes de terceros para registrar a los migrantes sin su presencia física en los módulos de control, lo que constituye una grave vulneración a los protocolos de seguridad migratoria.



En el curso de las indagaciones, la Fiscalía logró acreditar al menos 11 eventos delictivos en los que los agentes, al parecer, actuaron incluso por fuera de sus turnos laborales o sin estar habilitados para ejercer funciones, permitiendo la salida de extranjeros con destino a Estados Unidos y países de Centroamérica.

El director de la DIJIN, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, explicó el alcance de la operación y el modo de operar de la organización criminal. “La red criminal suministraba pasaportes auténticos de terceros o documentos suplantados especialmente de las regiones administrativas de Hong Kong y China para evadir sus controles. Además, realizaban registros migratorios sin la presencia física de los titulares, reciclaban los documentos en diferentes fechas y filtros para facilitar el desplazamiento hacia Panamá, México y Estados Unidos”, señaló.

El oficial también advirtió que la red no operaba únicamente en Bogotá. “Al parecer, la organización no solo delinquió en la ciudad de Bogotá, sino extendió esos tentáculos a las ciudades de Medellín y Ipiales, la isla de San Andrés”, agregó.

Publicidad

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes, abuso de autoridad, falsedad personal y falsedad ideológica en documento público. Pese a la gravedad de las conductas, un juez penal de control de garantías dispuso que los procesados cumplan medida de aseguramiento en sus lugares de residencia.