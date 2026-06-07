Capturan en Bogotá a hombre señalado de abusar a sus dos hijas durante seis años

La Policía y la Fiscalía General de la Nación capturaron en Bogotá a un hombre de 33 años, quien presuntamente habría estado abusando de sus dos hijas durante un periodo de aproximadamente seis años. La captura se realizó luego de una investigación adelantada durante tres meses por la SIJIN de Infancia y Adolescencia y la Fiscalía 363 de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes.

"Gracias a las labores investigativas adelantadas por la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de Bogotá, se puede establecer que el padre de las menores, de 5 y 10 años, venía cometiendo esta serie de vejámenes durante un lapso de aproximadamente cinco años", señaló el teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales.

La investigación señala que el presunto agresor aprovechaba momentos en los que la madre de las niñas se encontraba trabajando para drogarlas con medicamentos para el sueño y cometer los abusos día de por medio. Asimismo, las autoridades indicaron que las menores eran sometidas a amenazas de muerte, presiones y maltratos físicos para evitar que contaran lo ocurrido durante tantos años.

El caso salió a la luz luego de que una de las menores intentara atentar contra su vida. Fue a raíz de este hecho que su tía descubrió la situación. Ante la gravedad del caso, también se activó el «Código Blanco», el cual permite brindar atención médica y acompañamiento institucional a menores víctimas de violencia. Según las autoridades, las niñas ya presentaban conductas de riesgo y cambios significativos en su comportamiento.



El capturado, quien registra antecedentes por violencia intrafamiliar, deberá responder por los delitos de acceso carnal violento agravado, acto sexual violento y acceso carnal o acto sexual con persona incapaz de resistir agravado. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.