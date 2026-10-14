Capturan en Bogotá a presunto ladrón de vehículos que registra ocho procesos por hurto

Un vehículo robado mediante atraco en la localidad de Bosa fue recuperado por la Policía Metropolitana de Bogotá gracias a su sistema de rastreo satelital. El vehículo fue localizado en San Cristóbal, donde los uniformados desarrollaron un operativo que terminó con la captura de uno de los hombres que se movilizaban en el vehículo. El detenido, de 28 años, registra ocho procesos relacionados con hurto agravado y calificado, según las autoridades, y deberá permanecer en la cárcel mientras avanza el proceso judicial.

El procedimiento comenzó después de que las autoridades recibieran información sobre la ubicación del vehículo robado en Bosa. Gracias al sistema de rastreo satelital, conocido como GPS, la Policía pudo seguir su ubicación y alertar a las patrullas para poner en marcha el plan candado.

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La búsqueda llevó a los uniformados hasta la localidad de San Cristóbal, en el suroriente de Bogotá, donde lograron ubicar el carro en vía pública. En ese momento, dos hombres se bajaron del vehículo y huyeron. Sin embargo, la rápida reacción de las patrullas de vigilancia permitió detener a uno de ellos, un hombre de 28 años.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, al verificar los antecedentes del capturado, las autoridades encontraron que registra ocho procesos por los delitos de hurto agravado y calificado.



Una vez capturado, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes para avanzar con el proceso judicial. Posteriormente, un juez lo envió a la cárcel, por lo que deberá permanecer privado de la libertad mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.

Este caso se suma a los resultados de los operativos que adelanta la Policía para combatir el robo de vehículos en la capital. Según el balance entregado por la institución, en lo corrido de 2026 se han recuperado 891 automotores en Bogotá.

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La Policía Metropolitana reiteró que continuará realizando labores de vigilancia y control para enfrentar este delito e hizo un llamado a la ciudadanía para trabajar de manera conjunta con las autoridades en la prevención de hechos delictivos y el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia en la ciudad.