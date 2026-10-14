Así encontraron el cuerpo de Ayelén Sofía Páez, menor que desapareció en Bogotá hace más de un año

El cuerpo sin vida de Ayelén Sofía Páez, una adolescente de 16 años que había sido reportada como desaparecida en Bogotá el 9 de agosto de 2025, fue encontrado en Sopó, Cundinamarca. Medicina Legal confirmó su identidad, mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar quiénes estarían detrás del caso.

La noticia fue confirmada por la representación de víctimas de la familia, que durante más de un año mantuvo la búsqueda de la menor. Aunque el hallazgo pone fin a esa etapa para sus seres queridos, todavía quedan interrogantes sobre lo que ocurrió con la adolescente y las circunstancias que rodearon su muerte.

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“Nos han informado el día de hoy que hallaron el cuerpo sin vida y sigue en proceso de investigación”, señaló un familiar de Ayelén, al referirse a la noticia que recibió la familia.

Por su parte, el abogado Jimmy Erazo, representante judicial de las víctimas, explicó que la identificación del cuerpo fue corroborada por Medicina Legal y que las autoridades continúan adelantando actos investigativos para reconstruir los hechos.



Identifican el cuerpo de Ayelén Sofía Páez. Foto de redes sociales.

¿Qué se sabe de la desaparición de Ayelén Sofía Páez?

Ayelén fue vista por última vez el 9 de agosto de 2025, cuando compartió parte del día con su madre. De acuerdo con el testimonio entregado por la mujer durante el proceso, ambas estuvieron juntas durante la mañana y parte de la tarde, hasta que ella salió de la vivienda para hacer unas compras. Cuando regresó, la adolescente ya no estaba.

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La joven se preparaba para presentar un examen académico de admisión a la universidad y, según lo relatado por su madre, antes de desaparecer no había manifestado preocupaciones ni conflictos personales que permitieran anticipar lo ocurrido.

Durante la búsqueda, las cámaras de seguridad se convirtieron en una herramienta clave para reconstruir sus últimos movimientos. Según la información conocida, el 10 de agosto de 2025, en horas de la madrugada, Ayelén fue captada caminando sola por el sur de Bogotá, con la misma ropa que llevaba cuando salió de su casa.

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Otro registro la ubicó en el barrio Rubí, en la localidad de Kennedy. Las grabaciones permitieron establecer parte de su recorrido, aunque posteriormente se perdió su rastro. Ahora, tras el hallazgo del cuerpo en Sopó, las autoridades buscan determinar qué sucedió durante el tiempo en que permaneció desaparecida.

¿Cuáles son las hipótesis?

El proceso judicial avanza por dos líneas de investigación: una relacionada con la desaparición forzada y otra por el presunto homicidio de la adolescente. Según explicó Erazo, la investigación por homicidio está a cargo de la Fiscalía en Zipaquirá, Cundinamarca.

El representante de las víctimas indicó que la familia está solicitando que las investigaciones se articulen para que las diligencias adelantadas durante el último año se desarrollen de manera coordinada con las actuaciones relacionadas con la muerte de Ayelén.

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“Ambas fiscalías están trabajando en cooperación en aras de ejercer actos de investigación para poder determinar qué pasó con Sofía, para poder determinar los hechos que rodearon estas circunstancias”, afirmó el abogado.

La familia también agradeció el acompañamiento recibido durante la búsqueda y señaló que, tras el hallazgo del cuerpo, espera las indicaciones de las autoridades sobre los procedimientos que siguen.

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Mientras avanzan las diligencias judiciales, los investigadores deberán establecer las circunstancias de la muerte de Ayelén Sofía Páez y determinar quiénes serían los posibles responsables. Sus familiares insisten en que se esclarezcan los hechos y que el caso avance hasta que haya justicia y verdad.