Capturan en Teusaquillo a hombre que habría robado a dos personas: tenía prisión domiciliaria

Un hombre de 31 años fue capturado en flagrancia en el barrio La Soledad, en la localidad de Teusaquillo, señalado de cometer un hurto mientras cumplía una condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

De acuerdo con la Policía Nacional, el procedimiento se llevó a cabo cuando uniformados que realizaban labores de vigilancia y control en la zona fueron alertados por la comunidad sobre un presunto robo que se estaba registrando en el sector.

Tras recibir la denuncia, las patrullas se desplazaron hasta el lugar y, gracias a la rápida reacción de los uniformados, lograron interceptar y capturar al presunto responsable, quien se movilizaba en una motocicleta de alto cilindraje.

Durante el procedimiento, las autoridades hallaron en poder del detenido un revólver calibre 38 y recuperaron los elementos que, presuntamente, habían sido hurtados a las víctimas. El valor de los objetos recuperados supera los ocho millones de pesos.



“Es importante resaltar que, al verificar sus antecedentes, se logró evidenciar que presenta múltiples anotaciones por los delitos de porte ilegal de armas, hurto y lesiones personales. Asimismo, cumplió una pena en el departamento del Meta en el año 2013 por el delito de hurto calificado”, informó el teniente coronel Andrés Melenje, comandante de la Estación de Policía Teusaquillo.

Según informó la Policía, durante la captura se evidenció que el hombre portaba un brazalete electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y que se encontraba cumpliendo una medida de prisión domiciliaria por el delito de hurto.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.