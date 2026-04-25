Capturaron a responsables de robo violento robo de una camioneta a adultos mayores en Bogotá

En la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, fueron capturadas cuatro personas que estarían involucradas en dos casos de hurto de vehículos registrados los días 17 y 22 de abril en el barrio Belalcázar, en la localidad de Teusaquillo.

Durante el operativo, la Policía Nacional incautó dos vehículos: un carro rojo y un taxi, que habrían sido utilizados para cometer los hurtos. Además, fueron halladas dos armas de fuego, cuatro celulares y dos armas cortopunzantes.

El primer caso ocurrió el 17 de abril, cuando una pareja de adultos mayores fue víctima de un violento robo en el barrio Belalcázar. Las víctimas se disponían a parquear una camioneta plateada cuando fueron interceptadas por dos de los presuntos delincuentes, quienes descendieron de un carro rojo, las intimidaron y posteriormente huyeron con el vehículo robado.

#EsNoticia 🚨



En #Engativá cuando pretendían cometer hechos delictivos, con armas de fuego traumáticas, celulares, tapabocas y hasta con guantes quirúrgicos fueron capturados 4️⃣ presuntos delincuentes inmersos en 2️⃣ hechos recientes en #Teusaquillo



Carro rojo y taxi incautados pic.twitter.com/8ekgz5T2Yu — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 25, 2026

Días después, el 22 de abril, en el mismo barrio, una mujer también habría sido interceptada por estos mismos delincuentes mientras se movilizaba en un vehículo plateado. Según la investigación, cuando la mujer le dio paso al carro rojo, dos hombres bloquearon su camino, la obligaron a descender del vehículo y huyeron con el automotor robado.



De acuerdo con las autoridades, los cuatro capturados registran anotaciones por hurto agravado y calificado, y lesiones personales. Dos de ellos ya habían sido capturados anteriormente por otros delitos.