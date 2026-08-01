Caracol le apuesta a la sostenibilidad en el Festival de Verano de Bogotá

En el marco del Festival de Verano, que conmemora los 488 años de Bogotá y se desarrolla del 31 de julio al 31 de agosto, Caracol Televisión hace presencia en el Parque Simón Bolívar con un stand enfocado en la sostenibilidad, promoviendo prácticas responsables como el reciclaje, en medio de una agenda cultural y recreativa de acceso gratuito para todos los ciudadanos.

Mientras miles de asistentes disfrutan de conciertos, actividades deportivas y espacios culturales en el Festival de Verano, el stand de Caracol Televisión se convierte en un punto clave para generar conciencia ambiental. Este espacio reúne a talentos de la nueva producción de Caracol Televisión, 'María la Caprichosa'; de 'Sábados Felices'; y de 'La Red', quienes interactúan con el público para destacar la importancia del cuidado del medio ambiente.

Caracol le apuesta a la sostenibilidad Caracol TV

A través de dinámicas pedagógicas y experiencias cercanas, los asistentes conocen cómo pequeñas acciones, como separar residuos o reutilizar materiales, pueden generar un impacto positivo en la ciudad. La iniciativa busca conectar especialmente con niños y jóvenes, aprovechando el ambiente familiar del festival para fortalecer mensajes de sostenibilidad.



El Festival de Verano, con entrada libre y programación diversa, continúa posicionándose como uno de los eventos más importantes de la capital, no solo por su oferta de entretenimiento, sino también por los espacios que aportan a la construcción de una ciudadanía más consciente.

