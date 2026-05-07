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Ciclistas hacen peligrosas piruetas en carril exclusivo de TransMilenio; hay video

Además, se evidenció que estas bicicletas estaban alteradas, pues contaban con un pequeño motor y tanque para almacenar gasolina para así tener una mayor velocidad.

Ciclistas hacen peligrosas piruetas en carril exclusivo de TransMilenio
Ciclistas hacen peligrosas piruetas en carril exclusivo de TransMilenio
Foto: captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de may, 2026

Cada vez son más frecuentes los videos o fotografías que evidencian prácticas que están en contra del reglamento del sistema de transporte público en Bogotá. En la tarde de este jueves, 7 de mayo, quedó evidenciado en un a grabación cómo dos ciclistas invadieron el carril exclusivo de TransMilenio y realizaron maniobras peligrosas.

En el video, que dura aproximadamente 23 segundos, se puede evidenciar cómo dos jóvenes circulan por el carril de la troncal Calle 80, al frente de la estación Granja - Carrera 77, en la localidad de Engativá. Allí se puede apreciar cómo los dos ciclistas usan la vía del sentido occidente - oriente, poniendo en riesgo sus vidas e, incluso, de los pasajeros que viajan en los articulados ante posibles frenadas imprevistas o maniobras que deban realizar los conductores.

Los ciclistas transitaron durante varios segundos solo apoyándose en la llanta trasera, una maniobra que podría haber terminado en un accidente. Además, se evidenció que estas bicicletas estaban alteradas, pues contaban con un pequeño motor y tanque para almacenar gasolina para así tener una mayor velocidad, en comparación con una cicla normal.

Por su puesto, que ciclistas usen los carriles exclusivos de TransMilenio no es algo nuevo en la capital. Cada vez es más frecuente verlos en estas vías. De hecho, en los últimos años se han presentado siniestros viales con algunos articulados.

Sin embargo, los ciclistas que se movilizan por estas vías del sistema de transporte público también argumentan que lo hacen para proteger su integridad ante los casos de inseguridad que se presentan en las ciclovías de la ciudad.

Por el momento, TransMilenio no se ha pronunciado sobre lo sucedido.

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