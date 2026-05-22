Comerciante en Bogotá se endeudó con 10 gota a gota para un negocio y ahora teme por su vida

Un comerciante de la localidad de Fontibón, en Bogotá, denunció la dramática situación que vive luego de endeudarse con al menos 10 prestamistas ‘gota a gota’ para comprar una fábrica de empanadas. Según relató a Blu Radio, las amenazas ya no solo son contra él, sino también contra su mamá y su hija menor de edad.

Según lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, el hombre aseguró que los préstamos comenzaron siendo montos pequeños, pero con el paso del tiempo las deudas crecieron hasta alcanzar cerca de 20 millones de pesos, impulsadas además por intereses que, según dijo, llegan al 20 %.

¿Cómo terminó endeudado con 10 gota a gota?

De acuerdo con el comerciante, las deudas fueron adquiridas con diferentes prestamistas y por distintas cantidades. Algunos préstamos eran de 300.000 pesos, otros de 700.000, mientras que algunos alcanzaban los 2 y hasta 5 millones de pesos.

El hombre explicó que el problema se salió de control porque, al intentar pagarle a uno de los cobradores, los demás comenzaban a presionarlo de inmediato.



“Si llego y le doy al uno, abro la fábrica y le doy al uno, se me vienen los otros encima y el problema va a ser peor”, contó el comerciante.

También relató que ya no puede trabajar con normalidad porque varios de los prestamistas le habrían impedido continuar operando su negocio.

Las amenazas ya alcanzaron a su familia

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La situación, según dijo, llegó a un punto crítico. El comerciante aseguró que tuvo que esconderse en otro sector de Bogotá debido a las amenazas constantes. Además, denunció que algunos de los cobradores comenzaron a intimidar a su mamá y a su hija menor de edad.

“Ya me tocará resignarme a que me pase algo a mí o a mi familia”, expresó durante la entrevista.

El hombre afirmó que lleva varios días sin poder trabajar, situación que empeora aún más su capacidad para responder por las deudas acumuladas.

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El comerciante atraviesa un fuerte cuadro de desesperación emocional. Según la información recogida, incluso ha llegado a pensar en quitarse la vida ante la presión de las amenazas y las deudas.

El afectado señaló que ha intentado negociar con los prestamistas, pero aseguró que no ha sido posible llegar a acuerdos que le permitan seguir trabajando y pagar de forma gradual.

Mientras tanto, permanecerá escondido por temor a que las amenazas se conviertan en hechos violentos.

¿Qué es el préstamo gota a gota?

El llamado ‘gota a gota’ es una modalidad de préstamo informal que suele caracterizarse por:



Entrega rápida de dinero.

Cobros diarios.

Altos intereses.

Falta de contratos legales.

Amenazas o intimidaciones en caso de incumplimiento.

Las autoridades en Colombia han advertido en varias oportunidades sobre los riesgos de acudir a este tipo de préstamos.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: