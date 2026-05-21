Galán acusa al presidente Petro de incitar a la violencia en Bogotá: "actúe con responsabilidad"

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acusó al presidente Gustavo Petro de incitar las acciones violentas y vandálicas registradas este jueves en la capital, sobre la carrera Séptima, en la zona de Chapinero, cerca de la Universidad Pedagógica.

El mandatario aseguró que algunos discursos del presidente de la República estarían incentivando este tipo de ataques en medio del ambiente político previo a las elecciones presidenciales.

Estas declaraciones del alcalde de Bogotá se dieron luego de los ataques contra la sede de campaña de Paloma Valencia y del partido MIRA en Bogotá, hechos que fueron atribuidos a encapuchados durante las manifestaciones en la ciudad.

“Los hechos de vandalismo hoy en Bogotá no son manifestación social, son violencia. Y lo que es más grave aún, son violencia impulsada por declaraciones del propio presidente Petro, a pocos días de una elección presidencial clave para el futuro del país”, afirmó Galán.



El alcalde también cuestionó directamente las recientes declaraciones del presidente Petro sobre las fachadas de bienes privados y aseguró que ese tipo de mensajes terminan legitimando actos vandálicos.

“Decir que las fachadas de bienes privados son públicas y pueden ser grafiteadas como lo hizo el presidente, incentiva ataques como el de hoy contra la sede de la candidata Paloma Valencia y del partido Mira”, agregó.

La situación de orden público que se vivió en Bogotá y en otras ciudades como Cali sería responsabilidad del Gobierno nacional, según el mandatario distrital. Esto al considerar que las normas actuales limitan la capacidad de reacción de la fuerza pública frente a hechos violentos.

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Desde la Alcaldía de Bogotá, le piden al presidente Petro expedir una orden pública dirigida a la Policía Nacional para acompañar las manifestaciones y proteger tanto a quienes protestan como a los ciudadanos que no participan en las movilizaciones, de cara al proceso electoral que se adelantará la próxima semana.

“Es hora de pensar en los derechos de toda la ciudadanía, no de los violentos. Presidente, es su deber constitucional hacer todo lo necesario para evitar que actos violentos como los de hoy, o incluso peores, se repitan de acá a las elecciones. Actúe con responsabilidad como presidente de todos los colombianos”, concluyó el alcalde.