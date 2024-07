¿Cómo funcionará el nuevo pico y placa en Bogotá y desde cuándo cambiará?

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la implementación de una nueva medida de pico y placa regional que comenzará a regir a partir del próximo sábado 17 de agosto, día en el que se realizará un plan piloto por la restricción.

De acuerdo con el mandatario capitalino, esta estrategia busca reducir el tráfico en los principales puntos de salida de la ciudad durante los fines de semana con puente festivo, por lo que es fundamental conocer cómo funcionará la nueva medida.

Pico y placa regional puentes festivo

El principal objetivo de la medida de pico y placa regional es mejorar la movilidad en las salidas de Bogotá durante los puentes festivos que restan del 2024. La estrategia será voluntaria y se enfocará en organizar mejor la salida y el retorno de los vehículos para evitar congestiones.

Además de ser voluntaria, la restricción del nuevo pico y placa se aplicará únicamente los sábados y en los nueve corredores de salida de Bogotá, que son los mismos donde actualmente se implementa el pico y placa regional durante los planes de retorno:



Autopista Norte Carrera Séptima Calle 80 Calle 13 Autopista Sur Avenida Boyacá Avenida Centenario (Calle 13) Suba - Cota Vía Villavicencio

Vías que tendrán la nueva medida del pico y placa en Bogotá.

Publicidad

Horarios y restricciones

En conversación con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, explicó todo respecto a la decisión. La medida establece diferentes horarios de salida y entrada a la ciudad, según el último dígito de la placa del vehículo (par o impar). Así funcionará:



Sábado de salida :

Placas pares : Podrán salir de Bogotá sin restricción de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. Placas impares : Tendrán la posibilidad de salir después de las 9:00 a.m.

: Lunes festivo de retorno :

Placas pares : Podrán entrar a Bogotá de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. Placas impares : Tendrán la posibilidad de entrar después de las 4:00 p.m.

:

El alcalde Galán enfatizó que esta medida tiene un carácter pedagógico y busca que los ciudadanos se organicen mejor para salir de la ciudad. La idea es que aquellos con placas pares "salgan temprano y regresen temprano, mientras que aquellos con placas impares salgan un poco más tarde y regresen más tarde".

Publicidad

No es para siempre

La implementación del nuevo pico y placa será monitoreada y evaluada para determinar su impacto en la movilidad. Según los resultados obtenidos, se podrán realizar ajustes para mejorar la medida y hacerla más efectiva.

El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que se organice y colabore con esta estrategia, ya que una mejor organización puede traducirse en una movilidad más fluida y menos congestión en las salidas de Bogotá.

“Vamos a hacer una labor pedagógica y básicamente le queremos pedir a la gente organícense para salir. Si nos organizamos podemos mejorar la salida de Bogotá. Si usted tiene placa par, sale en el horario de 6 a 9:00 a.m. pues no va a llegar al paseo tan temprano, pero puede salir, digamos el otro puede salir a las 5:00 a.m. de todas maneras puede salir por la mañana el sábado, no vamos a restringir eso y eso pues lo vamos a medir y evaluar para ver qué impacto tiene y cómo podemos eventualmente mejorar”, puntualizó Galán.

Le puede interesar:

Publicidad

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: