Con gas pimienta, ladrón atacó a mujer para robarle millones en Bogotá; hay video

La inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones en Bogotá. A diario se conocen nuevos casos de delincuencia y el más reciente ocurrió en el sur de la capital, donde un hombre intentó robar un maletín con más de 42 millones de pesos frente a decenas de personas.

El hecho se registró en un centro comercial del sector de Bellavista, en la localidad de Kennedy. Según las autoridades, el delincuente atacó con gas pimienta a una mujer que transportaba el dinero en un maletín. Sin embargo, cuando intentó huir del lugar fue interceptado por ciudadanos y posteriormente capturado por la Policía.

"Las cámaras de seguridad registraron el momento en que fue capturado este hombre, que segundos antes había atacado con gas pimienta a una mujer para robarle una maleta con 42 millones de pesos dentro de un centro comercial en el sector de Bellavista, en Kennedy. La rápida reacción de los uniformados de la reacción bancaria, con apoyo de la ciudadanía, permitió interceptarlo, capturarlo y recuperar la totalidad del dinero", informó la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

Tras la captura, las autoridades le incautaron un arma cortopunzante y el gas pimienta que habría utilizado para cometer el hurto. Además, se conoció que el sospechoso registraba múltiples antecedentes por los delitos de hurto, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, y que incluso había estado recluido en centros carcelarios.



El caso volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad en la capital. Por ello, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para solicitar acompañamiento de las autoridades cuando deba movilizar altas sumas de dinero en efectivo, con el fin de prevenir este tipo de delitos y proteger la integridad de las personas.