Bogotá lanza ruta para agilizar trámites de salud y evitar que los ciudadanos recurran a tutelas

La Alcaldía de Bogotá presentó la Ruta Distrital de Gestión y Resolución de Barreras de Acceso en Salud, una estrategia que comenzará a operar en las 16 Casas de Justicia y las seis Unidades Móviles de Justicia de la ciudad, con el propósito de facilitar la entrega de medicamentos, la autorización de procedimientos médicos, la asignación de citas y otros trámites que hoy dificultan el acceso oportuno a los servicios de salud.

La iniciativa, liderada por las secretarías de Seguridad y de Salud, busca que los usuarios obtengan soluciones administrativas antes de acudir a mecanismos judiciales como derechos de petición, acciones de tutela o incidentes de desacato.

El secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, aseguró que la estrategia apunta a prevenir los conflictos antes de que lleguen a los despachos judiciales. Según explicó, el acceso a la justicia también implica que el Estado elimine las barreras que impiden el ejercicio efectivo de los derechos y ofrezca respuestas oportunas a los ciudadanos.

Desde hoy, las personas en Bogotá podrán acudir a las 16 Casas de Justicia, una móvil y al WhatsApp 317 3629201 para recibir orientación en afiliación, autorizaciones, medicamentos, entre otros procesos.



Junto con @SeguridadBOG lanzamos #SaludSinBarreras, una estrategia que… pic.twitter.com/ygwUcTo0iN — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) August 5, 2026

La ruta atenderá casos relacionados con la no entrega o entrega incompleta de medicamentos, demoras en autorizaciones de procedimientos médicos, dificultades para acceder a citas de medicina general o especializada, ayudas diagnósticas, continuidad de tratamientos, así como problemas de afiliación, movilidad y portabilidad dentro del sistema de salud.



Por su parte, el secretario distrital de Salud, Gerson Bermont, afirmó que la medida hace parte de la estrategia "Salud sin barreras" y del modelo MAS Bienestar. El funcionario señaló que el sistema de salud atraviesa una de las mayores crisis de su historia y destacó que el objetivo es intervenir antes de que las dificultades se conviertan en eventos que afecten a los pacientes.

Las cifras del Distrito muestran la dimensión del problema. Durante 2025, las Casas de Justicia recibieron 6.199 requerimientos relacionados con salud, de los cuales 4.840 correspondieron a dificultades en la prestación de servicios, principalmente por medicamentos, autorizaciones, procedimientos, especialistas y citas médicas. Además, 1.874 casos requirieron acompañamiento jurídico para iniciar acciones legales.

Así funcionará la atención

Publicidad

Cuando un ciudadano acuda a una Casa de Justicia o a una Unidad Móvil y su caso esté relacionado con servicios de salud, será remitido de inmediato a los agentes virtuales de la Secretaría Distrital de Salud, quienes asumirán la gestión del trámite.

Si la solicitud corresponde a Capital Salud, la respuesta deberá entregarse en un plazo de tres a cinco días. Cuando involucre a otra EPS, el tiempo estimado será de hasta 15 días.

La Secretaría de Seguridad realizará seguimiento periódico a los casos remitidos y, si no se obtiene una solución administrativa, los abogados facilitadores de las Casas de Justicia evaluarán la presentación de derechos de petición, tutelas o desacatos para garantizar la protección del derecho a la salud.

Publicidad

Con esta estrategia, el Distrito busca consolidar las Casas de Justicia como espacios de atención integral, donde los ciudadanos puedan resolver de manera ágil los obstáculos que enfrentan para acceder a los servicios de salud, reduciendo la necesidad de acudir a procesos judiciales para obtener atención médica.