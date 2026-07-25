Conductor que intentó subir su carro a un puente peatonal tiene millonaria deuda en multas

Las autoridades de tránsito de Bogotá finalmente identificaron al propietario y al conductor que intentó subir un carro por la rampa de un puente peatonal en el occidente de la ciudad. El hecho generó rechazo luego de hacerse viral en redes sociales.

Según informó la Secretaría de Movilidad, los responsables de este caso, ocurrido en la intersección de la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 68, serían jóvenes que no residen en la capital del país.

Ambos se dedican al BMX callejero, una disciplina centrada en la realización de acrobacias en bicicleta en espacios urbanos. Tras las investigaciones, se descubrió que el conductor acumula un historial de infracciones que supera los 32 millones de pesos.

Conductor tiene multas por más de $32 millones

Carro intentó cruzar puente peatonal en Bogotá Foto: captura de video

La polémica por la acción irresponsable de los ocupantes del Chevrolet Spark azul, de placas ZIX013, que intentó subir a un puente peatonal, destapó una situación que mantiene en alerta a las autoridades distritales.

El hombre que conducía el vehículo adeuda $32.955.116 en multas, de acuerdo con el SIMIT. Las sanciones fueron impuestas por infracciones cometidas en dos vehículos: uno de placas CQW861 y el Chevrolet Spark de placas ZIX013.

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Precisamente, este último fue el utilizado para intentar subir al puente peatonal. En total, el conductor registra 43 comparendos impuestos desde 2023 en diferentes vías del país. Según el reporte del SIMIT, las sanciones fueron aplicadas en:



Bogotá.

La Dorada.

Chía.

Ibagué.

Villavicencio.

Chocontá.

Entre las infracciones aparecen bloquear calzadas o intersecciones, desacatar señales de tránsito o las instrucciones de agentes, prestar servicios irregulares, transitar por zonas restringidas y, ahora, se suma el intento de subir el vehículo por un puente peatonal.

Identifican a la propietaria del carro

En un video publicado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el mandatario explicó que la propietaria del vehículo ya fue identificada y cuestionó que este tipo de conductas no solo ponen en riesgo la vida de las personas, sino que además evidencian un comportamiento reiterativo.

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“Fue evidente en los videos la actuación realmente peligrosa que tuvo este vehículo. Se subió a un puente peatonal, puso en peligro la vida de las personas y la infraestructura. Además, ocultó las placas del vehículo para cometer esa infracción”, señaló Galán.

Asimismo, destacó que la propietaria aseguró que vendió el automóvil hace cinco meses, pero el traspaso aún no se ha realizado. Por ello, el alcalde recordó que, mientras el vehículo continúe registrado a nombre del vendedor, este mantiene responsabilidades legales.

“El propietario del vehículo tiene una responsabilidad porque sigue siendo el propietario. Por eso hay que tener mucho cuidado al vender un carro y hacer el traspaso rápidamente, porque si ocurre un accidente o pasa algo, el vehículo sigue estando a nombre de esa persona”, concluyó Galán.

