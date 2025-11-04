Definidos los diez finalistas del 'Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá'

Diez músicos de Austria, China, Colombia, Corea, Estados Unidos, Italia, Japón y Rusia pasaron a la semifinal del primer 'Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá', que finalizará el próximo viernes, informó este martes la Secretaría de Cultura de la ciudad.

Después de tres días de conciertos realizados en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, en los que el jurado evaluó a los competidores, los escogidos como semifinalistas fueron: Anaïs Christabel Feller, de Estados Unidos; Aoi Saito, de Japón; I-Hao Cheng, de la Región de Taiwán-República Popular China e Iván Orlín Ariza, de Colombia.

Igualmente, Julian Walder, de Austria; Lucilla Rose Mariotti, de Italia; Maria Lundina, de Rusia; Youngjoo Lee, de Corea y los chinos Mingnan Yue y Ruifeng Lin.

Durante las eliminatorias, que se extendieron por tres días, los participantes presentaron piezas como el Concierto No. 5 de Mozart, entre otras.



"El concurso ha permitido que Bogotá se vista de música para vibrar con los sonidos del mundo. En esta ciudad, que abraza la diversidad y se expresa a través de su talento creativo, el violín se convierte en símbolo de unión: unión de culturas, generaciones y sensibilidades", dijo el secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, Santiago Trujillo.

Los diez semifinalistas se medirán ante el jurado, buscando uno de los tres cupos a la final, donde esperan ganar uno de los premios de la bolsa que suma 70.000 dólares.

El jurado lo preside la maestra canadiense Lucie Robert, quien estará acompañada por la rumana Silvia Marcovici, la austriaca Birgit Kolar, la singapurense Lee-Chin Siow, la española Leticia Moreno y el venezolano Alexis Cárdenas.

El ganador se conocerá el próximo viernes en un concierto de gala en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, en el que participarán tres finalistas. El ganador recibirá 30.000 dólares, y el segundo y el tercero, 20.000 cada uno.

El concurso recuerda que Bogotá fue designada como Ciudad Creativa de la Música por la Unesco en marzo de 2012, gracias a la diversidad de sus expresiones tradicionales, populares, urbanas y a un fuerte movimiento de música académica y de vanguardia.