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Denuncian amenazas de muerte contra profesor en la Universidad Nacional: “Muerte al facho”

El profesor Diego Torres denunció nuevos mensajes intimidatorios en su oficina tras un evento en el que hizo presencia el presidente Gustavo Petro.

Denuncian amenazas de muerte contra profesor en la Universidad Nacional
Se trata de amenazas contra el profesor Diego Torres.
Foto: Captura redes sociales
Por: Felipe García
|
Actualizado: 6 de may, 2026

La oficina del profesor Diego Torres en la Universidad Nacional amaneció con graffitis con frases como “muerte al facho” y “fuera Torres”, dirigidas explícitamente en su contra.

Vea también:

  1. Universidad Nacional amaneció plagada de afiches y pancartas contra la constituyente.jpg
    Cuelgan afiches contra constituyente universitaria en la Universidad Nacional en vísperas de visita de Petro //
    Foto: suministrada
    Bogotá

    Cuelgan afiches contra constituyente universitaria en la U. Nacional en vísperas de visita de Petro

A través de X, Torres difundió videos en los que muestra el estado del lugar y muestra el contenido de las amenazas.

Las amenazas se producen en un contexto reciente de movilización y debate dentro de la universidad, tras la visita del presidente Gustavo Petro a la sede Bogotá, donde sectores de la comunidad expresaron desacuerdos frente al denominado proceso constituyente universitario con la instalación de afiches y pancartas que posteriormente fueron retiradas.

El profesor, miembro fundador del Sindicato de Empleados Públicos Docentes de la universidad, Atenea, señaló que este tipo de hechos se han presentado anteriormente y los relacionó con sus posturas públicas en las que ha pedido un “debate académico verdadero” sobre la situación interna de la universidad, refiriéndose a la constituyente universitaria.

El docente informó que no dictó clases durante la jornada, argumentando no encontrarse en condiciones para hacerlo, y ofreció disculpas a sus estudiantes. Tras la denuncia, el rector José Ismael Peña y la decana de la Facultad de Ciencias, Lucy Gabriela Delgado, expresaron públicamente su respaldo al profesor.

Por su parte, Atenea, rechazó las amenazas mediante un comunicado en el que calificó los hechos como graves y reiterativos. El sindicato señaló que las intimidaciones no solo afectan al profesor Torres, sino también a otros docentes que han manifestado posiciones críticas frente a decisiones institucionales.

El sindicato hizo un llamado a las autoridades universitarias, incluyendo al Consejo Superior Universitario y a los responsables del proceso constituyente, para que se pronuncien de manera clara frente a estos hechos y adopten medidas que garanticen la seguridad del docente.

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Hasta el momento, no se ha informado sobre responsables identificados por las amenazas ni sobre acciones disciplinarias o judiciales derivadas de estos hechos.

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