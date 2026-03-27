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Denuncian a comerciante que habría cobrado $100.000 por cuatro fotos con una llama en Bogotá

El hombre habría tomado fotos con una llama en el centro de Bogotá y habría pedido 100.000 pesos. Pero lo grave fue el uso de un animal, algo que fue prohibido en la ciudad.

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