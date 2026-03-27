Denuncian a comerciante que habría cobrado $100.000 por cuatro fotos con una llama en Bogotá

A través de redes sociales, se hizo viral un caso que ha causado una fuerte indignación y una denuncia colectiva del supuesto abuso de algunos comerciantes en el centro de Bogotá. Luego de que uno de ellos fuese visto cobrando aproximadamente 100.000 pesos por cuatro fotos con una llama.

Lo cierto es que si bien se desconoce si las personas son o no extranjeras, este hecho indignó por el costo que usan algunas personas para vender sus productos en la calle de la capital y que para algunos termina siendo un total abuso para el turista en el centro de la ciudad.

Pero no solo esto molestó a la comunidad, sino que, cabe recordar, el Decreto 069 de 2026 de la Alcaldía de Bogotá prohíbe la explotación económica de animales en el espacio público, por ende, esta persona estaría incurriendo en un delito en la ciudad al realizar este tipo de actividades que fueron prohibidas en este año.

"Este decreto marca un antes y un después en la forma en que entendemos nuestra relación con los animales en la ciudad. No solo estamos protegiendo su vida y bienestar, también el Distrito permite acompañar a las personas hacia alternativas dignas y sostenibles, libres de maltrato", aseguró Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.



Por ahora, se desconoce con exactitud quién es la persona que se ve en el video, lo cierto es que este hecho fue captado este 27 de marzo, por ende, incurrió en una falta impuesta por el Distrito en tan solo días de estar vigente en la ciudad.



¿Dónde denunciar casos como estos?