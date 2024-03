Denuncian robos en iglesias de Bogotá en vísperas de Semana Santa para rituales satánicos

Una extraña situación, que tiene atentos a todas las autoridades religiosas en Bogotá, está ocurriendo en vísperas de la Semana Santa debido a lo que pasa en iglesias ubicadas en el sector de La Candelaria, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, recientemente se registró el robo de una de las iglesias más antiguas que hay en la capital, un hurto de un símbolo sagrado para el catolicismo.

Se trata de una persona que ingresó a la iglesia Santa Bárbara Centro, y se robó una hostia consagrada que se expone en la custodia principal del templo, al parecer, con la intención de que esta se use en rituales.

Dicen las mismas autoridades religiosas que estos delincuentes pertenecen o se las venden a sectas satánicas, Además, que se la robaron simplemente para hacer algunos rituales con el demonio.

Publicidad

Blu Radio habló con el padre de la iglesia Santa Bárbara, quien le contó con qué fin estos criminales realizan los hurtos a las capillas.

Padre de la iglesia Santa Bárbara Centro Foto: captura de video NC

“En este sector del centro histórico de Bogotá se practica mucho la santería, satanismo y otro tipo de oscurantismos, otro tipo de cosas no santas y entonces se aprovechan de esto. Incluso algunos padres me han contado que en las confesiones alcanzan a escuchar cosas como, por ejemplo, que pagan muchísimo dinero por no ser consagrada”, relató.

Publicidad

Los mismos sacerdotes de la zona hablan de que, antes de Semana Santa y antes del Halloween, personas que pertenecen a estas sectas satánicas van a robarse las hostias, van a robarse algunos símbolos, que en algunos casos son vendidos para que los miembros de sectas hagan rituales.

Por lo tanto y ante esta situación, todos están atentos y le piden a la comunidad católica que por favor les ayuden a vigilar los templos para que estas personas no sigan haciendo de las suyas.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: