Desarticulada la banda 'Los del Sur'; responsables de vender droga en los sindicatos

La Policía de Bogotá desarticuló la banda 'Los del Sur', principales responsables de la distribución de droga como marihuana, bazuco, cocaína, 2CB y éxtasis en establecimientos nocturnos, denominados sindicatos, de las localidades de Ciudad Bolívar y Kennedy. La droga era transportada en cajas dentro de taxis y motocicletas para evitar el control de las autoridades. Así las cosas, las autoridades aseguraron que, de los 18 capturados, 17 fueron por orden judicial y uno en flagrancia.

“En los operativos se incautaron 4 kg de marihuana, 200 gramos de cocaína, 200 gramos de 2CB, ocultos en los techos de las discotecas, dos armas de fuego (revólver y escopeta), 14 celulares, un DVR y 40 millones de pesos. Así mismo, las rentas criminales eran superiores a los 500 millones mensuales”, concluyó la Policía.

Dentro de los 18 capturados está el líder alias 'Alex' o alias 'El Viejo', que además utilizaba como fachada su ejercicio como taxista para la distribución y comercialización de la droga. En su prontuario criminal detallan que lleva más de 15 años de vida criminal. Entre tanto, el segundo al mando y mano derecha del cabecilla, alias 'Camila', encargada de la logística y supervisión, también fue capturada por la Policía.

Banda 'Los del Sur'. Foto: Policía

Por otro lado, según el informe de inteligencia, 'Los del Sur' tenían enfrentamientos con bandas como El Tren de Aragua y los AK-47 por el control territorial y venta de estupefacientes.



Los 18 capturados, según el registro judicial, tienen antecedentes judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, amenazas, hurto, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y concierto para delinquir. Ante esto, un juez determinó que 13 de los capturados deben cumplir con medida carcelaria y los 5 restantes en medida domiciliaria.