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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Desarticulada la banda 'Los del Sur'; responsables de vender droga en los sindicatos

Desarticulada la banda 'Los del Sur'; responsables de vender droga en los sindicatos

De los 18 capturados, 17 fue por orden judicial y uno en flagrancia. Estaba banda vendía estupefacientes en barrios de Kennedy y Ciudad Bolívar. El líder de esta banda era un taxista.

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