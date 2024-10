Descarado ladrón robaba con carro prestado de su tía en Bogotá: “No me dedico a esto”

Una persecución de película se vivió en la capital, cuando un grupo de delincuentes, a bordo de un carro particular y un taxi, fueron sorprendidos robando en varios sectores del norte de Bogotá. Según las autoridades, los criminales actuaban en Usaquén y Suba, donde se dedicaban a saquear vehículos estacionados en bahías y parqueaderos.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, el incidente culminó cerca del centro comercial Colina, donde los delincuentes rompieron los vidrios de un automóvil para robar los bolsos que se encontraban en su interior.

La Policía inició la persecución y, tras varios minutos, el conductor del carro particular perdió el control, se volcó y fue capturado sobre la carrera 30 con calle 80. Sin embargo, los otros cómplices, que se movilizaban en un taxi, lograron escapar.

Lo insólito del caso fue que, al llegar al lugar del accidente, la propietaria del carro particular, que resultó ser la tía del criminal, confrontó a su sobrino. La mujer explicó que le había prestado el vehículo para que trabajara en una aplicación de transporte, sin imaginar que su familiar lo estaba utilizando para cometer delitos.

En una declaración a Blu Radio, el capturado expresó su arrepentimiento: “No me dedico a robar, los del taxi no venían conmigo. Yo no tengo nada que ver. Arrepentido, como le acabo de decir, cada acción tiene una consecuencia, las consecuencias son malas”.

La Policía de Engativá hizo un llamado a las víctimas de estos robos para que se acerquen a la URI de La Granja y reclamen sus pertenencias. Además, se pide a los afectados que presenten las denuncias correspondientes para asegurar que el capturado enfrente las consecuencias legales de sus acciones.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: