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Descubren revólveres en colchón de motel que habían ordenado cerrar; administrador fue capturado

El establecimiento seguía funcionando pese a una orden de suspensión y fue cerrado por 90 días.

Toalla de cisne en la cama con pétalos de rosas rojas // Fotografía del capturado.
Toalla de cisne en la cama con pétalos de rosas rojas // Fotografía del capturado. Foto Magnific - Suministrada.
Por: Manuelita Rodríguez Ortegón
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Actualizado: 20 de oct, 2026

Un operativo de la Policía en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, terminó con el hallazgo de dos armas de fuego escondidas debajo de un colchón. Los uniformados llegaron a un motel para realizar labores de vigilancia y control y, en medio de la operación, descubrieron que el establecimiento seguía funcionando a pesar de que el día anterior le habían ordenado suspender sus actividades por tres días. El procedimiento terminó con la captura del administrador y el cierre del lugar por tres meses.

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El caso se presentó cuando uniformados de la Policía realizaban controles en establecimientos comerciales de este sector del sur de Bogotá. Durante la verificación, encontraron que el motel estaba abierto y prestando sus servicios, aunque tenía una medida de suspensión de la actividad económica establecida el día anterior por tres días.

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Ante esta situación, los policías realizaron un registro de las instalaciones. Fue entonces cuando encontraron dos revólveres ocultos debajo de un colchón. El hallazgo llevó a la captura del hombre de 41 años que se desempeñaba como administrador del establecimiento, señalado de un presunto delito relacionado con la fabricación, el tráfico, el porte o la tenencia de armas de fuego.

Pero el procedimiento no terminó con la captura. La Policía también adelantó el cierre del motel por un periodo de 90 días, en aplicación de la Ley 1801 de 2016, que establece medidas para mantener la convivencia ciudadana.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el establecimiento ya había recibido varias medidas correctivas por la misma razón. Es decir, no sería la primera vez que se tomaban acciones contra el lugar por incumplimientos relacionados con su funcionamiento.

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El hombre capturado y las dos armas incautadas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que se encargará de adelantar el proceso correspondiente. La captura se produjo en flagrancia, pero la responsabilidad penal del señalado deberá establecerse dentro del proceso judicial.

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La Policía también entregó un balance de sus acciones en la localidad. En lo que va del año, las autoridades reportan 834 capturas en flagrancia por diferentes delitos y la incautación de 32 armas de fuego en Tunjuelito.

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