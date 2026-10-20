Extranjero despertó sin un peso en una clínica de Bogotá: lo drogaron y le quitaron $70 millones

Un ciudadano estadounidense de 77 años denunció haber sido víctima de un robo en un hotel al norte de Bogotá. Según su relato, dos mujeres ingresaron con él a la habitación y, presuntamente, le suministraron una sustancia que le hizo perder el conocimiento.

El caso se conoció este martes 20 de octubre, luego de que se reportara que las pérdidas económicas ascenderían a cerca de $70 millones.

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La víctima fue identificada como Bakkar Mike Khaled, quien se hospedaba en el hotel Franda Belvedere, ubicado en la carrera 17A con calle 100. De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre, hacia las 8:00 de la noche.

El hombre señaló que dos mujeres, cuyas edades estarían entre los 19 y los 30 años, llegaron a la recepción y preguntaron por él. Después de autorizar su ingreso, ambas subieron a la habitación. Minutos más tarde, comenzó a sentirse mareado.



Al día siguiente, hacia el mediodía, se encontraba en la Clínica del Country y no podía recordar con claridad lo ocurrido durante la noche anterior.

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¿Qué le robaron al estadounidense en Bogotá?

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Según declaró Khaled, sospecha que pudieron haberle suministrado alguna sustancia a través de su vaso de vidrio. Sin embargo, afirmó que no recuerda con claridad cómo ocurrieron los hechos. También aseguró que no tenía lesiones visibles y que no solicitó una valoración de Medicina Legal.

Entre los elementos reportados como hurtados están un iPad Pro, un iPhone 16 Pro, un reloj Apple, dos tarjetas de crédito —una Mastercard y una American Express— y varias joyas.

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A esto se suman movimientos bancarios que, según el ciudadano estadounidense, nunca autorizó y que ascenderían a cerca de $54 millones. En conjunto, las pérdidas materiales se estiman en aproximadamente $70 millones.

Personas cercanas al estadounidense señalaron que podría tratarse de un caso de escopolamina. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado qué sustancia habría sido utilizada.

Robos con escopolamina en Colombia: cifras de denuncias

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De acuerdo con los datos de la Fiscalía General de la Nación citados en el reporte del caso, entre 2023 y septiembre de 2026 se registraron más de 5.700 robos presuntamente cometidos mediante el uso de sustancias químicas, como escopolamina y otros sedantes.

Las denuncias pasaron de 275 casos en 2025 a 556 entre enero y octubre de 2026, lo que representa un aumento cercano al 102 %.

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La víctima y su entorno cuentan con grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel y con los datos de identificación que las dos mujeres habrían entregado al ingresar. Estos elementos podrían contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.