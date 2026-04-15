Distrito firma decreto: regula venta informal y crea zonas especiales en espacio público de Bogotá

El Distrito de Bogotá expidió un nuevo decreto con el propósito de organizar el uso del espacio público y establecer lineamientos para el funcionamiento de los vendedores informales en la capital. La norma contempla la creación de Zonas de Manejo Especial en las que no se permitirá el desarrollo de actividades comerciales informales, además de imponer nuevas regulaciones sanitarias y controles sobre las actividades que se realizan en estos espacios.

Entre las principales disposiciones del decreto se encuentra la regulación progresiva del uso de pipetas de gas en el espacio público, debido a los riesgos que representan para la seguridad de los ciudadanos. Sobre este punto, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que la medida busca disminuir gradualmente estos elementos en las calles. Según indicó, “son tres. Lo primero, la regulación de pipetas. Progresivamente, iremos regulando pipetas en el espacio público. Generan un riesgo enorme, lo hemos visto en distintos lugares. No se trata de que esas personas no ejerzan la actividad, pero sí se trata de que cada vez más se reduzcan las pipetas en el espacio público”.

Ventas ambulantes con uso de gas propano Foto: Ipes

El decreto también establece la definición de Zonas de Manejo Especial, consideradas estratégicas por su nivel de riesgo o importancia institucional. En estos lugares quedará prohibida la venta informal, medida que será implementada de manera progresiva y cuya delimitación será informada por las autoridades en los próximos meses. En ese sentido, el funcionario precisó que “lo segundo, las zonas especiales. Hay zonas especiales que, por su riesgo, no pueden tener venta informal. En seis meses, la Secretaría de Seguridad irá dando información de cuáles son esas zonas, pero, entre otras, tenemos el aeropuerto, por ejemplo, las entidades de la rama judicial. Hay varios lugares que, por su importancia estratégica, no deberían tener ventas informales, porque lo que generan es un riesgo adicional sobre las zonas”.

Otro de los ejes centrales del decreto está relacionado con el control del uso de menores de edad en actividades comerciales informales, así como la prohibición de ventas ilegales o servicios que impliquen riesgos sanitarios o de seguridad. De acuerdo con el secretario Quintero, la norma recopila disposiciones vigentes para reforzar la vigilancia en estos aspectos. Según explicó, “recopilamos distintas normas para poder controlar el uso de menores en el espacio público. Los menores no pueden ejercer actividad ni pueden trabajar en el espacio público. Eso es lo primero. Lo segundo, venta de sustancias ilegales. Aunque no lo parezca, eso todavía sucede. Lo que hacemos es centralizar la norma, fortalecerla y evitar que se pasen”.



blu_radio._vendedores_ambulantes_recibieron_mobiliarios._foto._blu_radio.jpg

Dentro de las actividades que quedarán expresamente prohibidas en el espacio público se encuentran la venta de armas cortopunzantes y la prestación de servicios como ortodoncia, tatuajes y otras prácticas que requieren condiciones sanitarias especiales. Sobre este punto, el secretario señaló que “no se pueden vender armas cortopunzantes. Acá, en Plaza España, en La Mariposa, en distintos lugares, nosotros nos encontrábamos con actividades como ortodoncia, tatuajes, todo ese tipo de cosas que ya no van a poder pasar. Lo otro les da herramientas a algunas entidades del distrito para controlar en materia sanitaria lo que se vende en el espacio público. Hay mucho riesgo en ese sentido, queremos darle garantías a la ciudadanía y por eso el decreto también va a ser muy importante”.

El Distrito también enfatizó que la implementación del decreto se realizará de manera gradual y con enfoque social, especialmente hacia las personas que dependen del comercio informal para su sustento. En este sentido, aseguran que la medida no busca afectar a la población vulnerable, sino combatir las estructuras ilegales que operan en el espacio público. Según afirmó, “entendemos que es un proceso, se hará de manera progresiva, se trabajará con las personas vulnerables. Este decreto no busca afectar a las personas vulnerables que ejercen venta informal, pero sí busca combatir las mafias y los riesgos en el espacio público”.