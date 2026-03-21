Doloroso mensaje de Denis Cruz tras la muerte de su hermana en accidente de tránsito

La muerte de Mayerly Cruz, hermana de Dilan Cruz, ha causado conmoción en redes sociales y vuelve a enlutar a una familia que ya había enfrentado una tragedia años atrás. La noticia fue confirmada por Denis Cruz, quien compartió un mensaje cargado de dolor tras el fallecimiento de la joven.

A través de su cuenta de Instagram, Denis publicó una fotografía junto a su hermana acompañada de unas palabras que reflejan el difícil momento que atraviesa: “Te fuiste y no tengo idea de cómo seguir sin ti. Juro que no sé”. El mensaje rápidamente generó reacciones de apoyo y solidaridad por parte de usuarios que han seguido la historia de la familia.

Horas antes, Denis había difundido un video en el que explicaba que Mayerly se encontraba en estado crítico luego de sufrir un grave accidente de tránsito en el sur de Bogotá. Según relató, la joven tenía múltiples partes del cuerpo comprometidas y estaba luchando por su vida en la Clínica Medical de Kennedy.

En ese momento, hizo un llamado para que la atención médica se realizara con el mayor cuidado posible. “Lo único que pedimos es que todo se haga con mucho cuidado y con mucha humanidad”, expresó, al tiempo que insistió en la importancia de evitar errores o negligencias durante el proceso.



El mensaje también incluyó un pedido a la ciudadanía para acompañar a la familia con oraciones y apoyo. “No queremos volver a vivir esto, ya lo vivimos”, dijo un familiar cercano, recordando la pérdida que ya había marcado sus vidas.

La muerte de Mayerly ocurre varios años después del fallecimiento de Dilan Cruz, quien murió tras resultar herido en medio de las movilizaciones del Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019. Su caso se convirtió en un símbolo en el país y sigue siendo recordado en distintos escenarios.

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Ahora, la familia enfrenta una nueva pérdida. En redes sociales, múltiples usuarios han expresado sus condolencias y mensajes de apoyo a Denis Cruz, acompañando el dolor de quienes hoy vuelven a despedir a un ser querido.