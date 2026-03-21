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Murió hermana de Dilan Cruz tras grave accidente de tránsito en Bogotá: esto se sabe

Familia de Dilan Cruz enfrenta nueva tragedia tras la muerte de su hermana menor en Bogotá. Esto se sabe al respecto.

Murió hermana de Dilan Cruz tras grave accidente de tránsito en Bogotá
Denis Cruz informó de su muerte a través de su Instagram.
Foto: Redes sociales
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 21 de mar, 2026

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