Murió hermana de Dilan Cruz tras grave accidente de tránsito en Bogotá: esto se sabe

La familia de Dilan Cruz vuelve a atravesar un momento de profundo dolor. En la mañana de este 21 de marzo se confirmó la muerte de Mayerly Cruz, su hermana menor, quien permanecía en estado crítico tras sufrir un grave accidente de tránsito en el sur de Bogotá.

La noticia fue confirmada por Denis Cruz, quien horas antes había utilizado sus redes sociales para pedir apoyo y oraciones por la salud de la joven. Pese a los esfuerzos médicos, Mayerly no logró superar las graves lesiones que le dejó el siniestro vial.

En un video difundido antes de su fallecimiento, Denis Cruz habló desde lo que describió como “un lugar muy vulnerable” y explicó la compleja condición en la que se encontraba su hermana. “Tiene muchas partes del cuerpo muy comprometidas y su estado de salud es muy crítico”, señaló, al tiempo que pidió que la atención médica se realizara “con mucho cuidado y con mucha humanidad”.

La joven estaba siendo atendida en la Clínica Medical de Kennedy, donde su familia depositó su confianza en el personal médico. En su mensaje, Denis también hizo un llamado público para evitar cualquier tipo de negligencia o descuido durante el proceso de atención. “Cuando hay muchos ojos puestos encima de una situación, las cosas se hacen con más cuidado”, expresó.



El pronunciamiento también estuvo acompañado por un llamado de un familiar cercano, quien pidió a la comunidad unirse en oración. “No queremos volver a vivir esto, ya lo vivimos”, dijo, en referencia al antecedente que marcó a la familia tras la muerte de Dilan Cruz.

Horas después, Denis confirmó el fallecimiento de Mayerly con un mensaje cargado de dolor en sus redes sociales: “Te fuiste, y no tengo idea de cómo seguir sin ti. Juro que no sé”. Sus palabras reflejan el difícil momento que enfrenta la familia, que nuevamente se ve golpeada por la pérdida de uno de sus miembros.

El caso ha generado reacciones en redes sociales, donde múltiples usuarios han enviado mensajes de solidaridad y apoyo a la familia Cruz. La muerte de Mayerly se suma a una historia marcada por el duelo y revive el recuerdo de lo ocurrido en noviembre de 2019.

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El nombre de Dilan Cruz permanece en la memoria colectiva del país desde las movilizaciones del Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019, cuando el joven de 18 años resultó gravemente herido en el centro de Bogotá. Días después, falleció en un hospital, convirtiéndose en un símbolo del debate nacional sobre el uso de la fuerza y las exigencias sociales.