El riesgo de los centros estéticos ilegales en Bogotá: así puede identificarlos

La desaparición de Yulixa tras practicarse un procedimiento estético en Bogotá volvió a poner sobre la mesa una problemática que durante años ha generado alertas en Colombia: el crecimiento de centros estéticos ilegales que operan sin supervisión adecuada y ponen en riesgo la vida de cientos de personas.

Aunque muchas veces estos lugares son catalogados como “clandestinos”, expertos y activistas aseguran que en realidad funcionan a plena vista de las autoridades, con publicidad visible, redes sociales activas y sedes abiertas al público.

Así lo denunció Lorena Beltrán, activista y víctima de una mala praxis estética, en diálogo con Mañanas Blu 10:30, quien desde hace una década lidera campañas para exigir una regulación más estricta sobre procedimientos quirúrgicos y centros especializados.

“Eso, ¿qué clandestino va a ser? Estaba ante los ojos de las autoridades”, afirmó Beltrán al referirse al establecimiento donde presuntamente se realizó el procedimiento relacionado con el caso de Yulixa.



Cómo identificar un centro estético legal

Uno de los principales problemas, según expertos, es que muchos pacientes desconocen cómo verificar si una clínica o consultorio está realmente autorizado para practicar procedimientos invasivos.

Beltrán explicó que existe una herramienta básica que cualquier ciudadano puede revisar antes de someterse a una cirugía: la habilitación médica del establecimiento.

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“Se pregunta por la estrella de habilitación. Ahí dice específicamente esas cuatro paredes para qué están habilitadas”, explicó. Esa certificación debe estar visible dentro del establecimiento y especificar claramente si el lugar está autorizado para realizar procedimientos quirúrgicos. Si únicamente aparece habilitado como consultorio médico o centro estético básico, no debería practicar cirugías.

“Si ahí no dice procedimientos quirúrgicos, huya de ahí”, advirtió la activista. La recomendación también incluye verificar que el profesional esté acreditado ante sociedades científicas reconocidas y confirmar su especialización en cirugía plástica o áreas quirúrgicas autorizadas.

Recomendaciones antes de practicarse una cirugía estética

Especialistas recomiendan que antes de someterse a cualquier procedimiento estético los pacientes:



Verifiquen la habilitación oficial del establecimiento.

Consulten las credenciales y especialización del médico.

Desconfíen de promociones excesivamente económicas.

Revisen antecedentes y opiniones verificables.

Confirme en que el lugar cuente con condiciones hospitalarias adecuadas.

Exijan información clara sobre riesgos y pólizas médicas.