Ella es la joven que murió en accidente de moto con árbol caído en Autonorte de Bogotá

En horas de la mañana de este jueves, 21 de noviembre, un terrible accidente cobró la vida de una joven que iba de copiloto en una moto que transitaba por la Autopista Norte con calle 243, sentido sur-norte, en Bogotá.

Todo sucedió cuando, de manera sorpresiva y mientras el vehículo transitaba por la zona, un árbol cayó sobre la joven, esto debido a las fuertes lluvias que han azotado en los últimos días a la capital colombiana.

Motociclista murió al caerle un árbol encima Foto: Tránsito Bogotá

Tras el doloroso hecho, el papá de la víctima, Armando Quintero , se pronunció entre lágrimas sobre la pérdida de su hija: “Uno nunca sabe cuál es el último adiós, el último saludo, la última cena”, declaró a Blu Radio.

El hombre también le pidió al Distrito que lo que le sucedió a su hija no le vuelva a ocurrir a nadie más: “Por favor, que la Alcaldía Mayor de Bogotá haga mantenimiento a los árboles”.

¿Quién era la joven que falleció por la caída de un árbol en la Autopista Norte?

La víctima fatal del terrible accidente fue Mariana Quintero Bernal, de tan solo 20 años, quien falleció al instante por el impacto de la rama del árbol que cayó contra su cuerpo e hizo que la motocicleta también cayera.

Según versiones preliminares, supuestamente la joven transitaba en una moto perteneciente a la aplicación Picap. No obstante, según reveló la plataforma a El Tiempo, el vehículo en el que se movilizaban, de placas YPQ23G, no está en su base de datos, y los conductores involucrados no están afiliados a nuestra aplicación. Tampoco hemos recibido reporte del accidente por medio de nuestros canales de soporte”, señaló la empresa en el medio de comunicación anteriormente nombrado.

Autoridades continúan con la investigación, mientras el motociclista fue trasladado a un hospital, donde se recupera de las heridas del accidente. Otras 12 personas, también motociclistas, también resultaron heridas por la caída de otras ramas del árbol en plena autopista.