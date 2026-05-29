“En esta pirinola, todos ponen”: César Restrepo justifica inicio anticipado de ley seca en Bogotá

En una decisión que ha generado debate en diversos sectores de la capital, la Alcaldía de Bogotá determinó que la ley seca para la jornada electoral de este fin de semana comenzará hoy viernes a las 6:00 p.m., anticipándose 24 horas a la medida nacional.

Según explicó César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, esta medida responde a un análisis profundo de la capacidad operativa de la fuerza pública y los riesgos inherentes a un fin de semana de alta complejidad.

El desafío de la capacidad policial y el "comportamiento ordinario"

El secretario Restrepo enfatizó que la administración debe equilibrar la seguridad rutinaria de la ciudad con las exigencias extraordinarias de las elecciones. En un fin de semana común, la policía atiende más de 20.000 motivos de policía, que incluyen desde riñas hasta violencia intrafamiliar.



Para este proceso electoral, Bogotá destinará un pie de fuerza de 12.000 policías

Restrepo justificó la medida señalando que los agentes no son máquinas: “Los policías son seres humanos, no son máquinas, tienen que prestar su tiempo de servicio, hacen su descanso, tienen que estar... frescos para cada uno de sus servicios”.

El secretario añadió que el alistamiento es fundamental para cubrir un proceso que, logísticamente, no se limita al domingo de votación, sino que “empieza desde el jueves y termina el lunes al mediodía”.

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El impacto económico frente al interés general

Ante las preocupaciones de gremios como Asobares, que advierten sobre el golpe económico para los establecimientos y los cerca de 100.000 empleos directos e indirectos que se ven afectados un viernes por la noche. Restrepo fue enfático en que la prioridad es el éxito del proceso democrático.

“Gestionar la sociedad en general para todos no puede ser a costo cero. Siempre tiene que haber unos impactos en uno u otro lado y las sociedades definen a dónde la ponen”, afirmó el funcionario. Usando una analogía popular, Restrepo comparó la situación con un juego de azar: “Eso es como en algún momento ponían la pirinola. La pirinola este fin de semana ponemos todos”.

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Según el secretario, las elecciones son el evento más importante del año y su seguridad no puede ser una sorpresa para los planes de negocio.

Escuche aquí la entrevista: