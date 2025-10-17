Asobares profundizó sobre el llamado a las autoridades para que no haya ley seca

La Asociación de Bares y Restaurantes de Colombia (Asobares) reiteró su solicitud a las autoridades locales para que no haya ley seca durante las próximas consultas y procesos electorales que no son de carácter ordinario. El presidente del gremio, Camilo Ospina, explicó que esta medida afecta gravemente la economía nocturna y no se justifica en escenarios de menor impacto público, como las elecciones del Consejo de Juventudes.

“Hace 39 años existe un decreto que ordena la ley seca durante elecciones ordinarias, pero este tipo de consultas ciudadanas no tienen una incidencia significativa en el orden público”, sostuvo Ospina, aludiendo al Decreto 2211 de 1985.

El representante gremial subrayó que el sector nocturno genera más de 1,6 millones de empleos y factura aproximadamente $8,9 billones mensuales, por lo que una jornada de cierre podría representar pérdidas cercanas a los $2 billones.

“Somos el tercer mayor empleador del país, después de la agricultura y el comercio. Una ley seca implica afectar a miles de familias que dependen de este sector”, advirtió.

Diálogo con el Gobierno y autoridades locales

Ospina aseguró que Asobares mantiene comunicación con el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien “ha mostrado apertura y comprensión del tema”. Además, la asociación gestiona acercamientos con alcaldes y secretarios de gobierno en los 20 departamentos donde tiene presencia.



“Cuando la noche se apaga, se apagan también los artistas, los eventos y la cultura”, concluyó Ospina, enfatizando que la discusión va más allá del consumo de alcohol: se trata de proteger una cadena económica y cultural que mueve la vida nocturna del país.

Sin embargo, el alcalde Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguro que en Bogotá no aplicará la restricción de ley seca en los establecimientos comerciales. “Bogotá no aplica para ley seca este fin de semana”, manifestó el mandatario en una respuesta corta.

