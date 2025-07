¿Se perderán miles de empleos? Asobares explica riesgos de reducir horario de rumba en Bogotá

El decreto 293 de 2025, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, limitó el horario de bares y discotecas hasta las 3:00 de la mañana, una decisión que ha generado fuertes críticas por parte de Asobares, gremio que agrupa a empresarios del sector nocturno.

Según Camilo Ospina, presidente de la asociación, esta medida ya empezó a generar impactos negativos en el empleo y los ingresos de cientos de establecimientos.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Ospina afirmó que el 54 % de los afiliados en Bogotá opera principalmente entre las 2:00 y las 5:00 de la mañana , por lo que este recorte horario pondría en riesgo al menos 16.000 empleos directos.

“El decreto exige cerrar a las 3:00 a.m., pero un establecimiento necesita al menos una hora para desalojar clientes, hacer caja e inventario. Eso quiere decir que desde las 2:00 ya deben comenzar a cerrar”, explicó.

Asobares encuestó a 400 establecimientos, y el 30 % indicó que recortaría personal. Según Ospina, esto podría representar una reducción promedio del 22 % en ingresos, lo que obligará a muchos empresarios a disminuir su fuerza laboral. “Si antes trabajábamos con 10 personas, ahora toca hacerlo con 7”, dijo.

¿Cuál es el impacto que causa en la vida nocturna?

El impacto no sería solo económico. Ospina advirtió que la música en vivo y los espectáculos también se verán afectados, ya que muchos artistas hacían varias presentaciones por noche. “Ahora, si antes un grupo de mariachis visitaba cuatro sitios, solo podrá ir a dos. Es un golpe a la cultura y al entretenimiento”, señaló.

Además, criticó que esta medida representa un retroceso para la ciudad. “Volvimos a las épocas del 84, cuando se impuso la primera restricción a las 3 de la mañana. Mientras Medellín aparece en el ranking de Time Out como una de las mejores ciudades para la fiesta, Bogotá ni figura”, agregó.



¿Qué pasa con las zonas especiales?

El decreto contempla la creación de zonas focalizadas donde la rumba podría extenderse hasta las 5:00 a.m., pero Ospina advierte que estas áreas aún no están definidas y que el Distrito se tomará 90 días para delimitarlas. Además, señaló que la medida desconoce avances previos como los distritos creativos, las zonas del POT y las aglomeraciones económicas ya existentes.

“El problema no es el horario, sino las riñas y la violencia. Reducir la rumba no resuelve eso. Además, concentrar la actividad nocturna en zonas específicas va contra el urbanismo moderno. ¿Qué va a pasar con los que cumplen la norma, pero no están en esas zonas?”, cuestionó.

Ospina también advirtió sobre los efectos de la reforma laboral. Aseguró que, según sus cálculos, por cada hora que se reduzca el inicio de la jornada nocturna, se perderían 11.500 empleos en el sector.

Sobre la ley antirruido, afirmó que existen herramientas legales para sancionar a quienes incumplan los límites, sin necesidad de aplicar restricciones generalizadas. “El que haga ruido debe ser sellado. Para eso están la resolución 627 y la ley antirruido. En nuestra página tenemos un formulario de quejas para los vecinos”, indicó.

Escuche el reporte completo en el audio adjunto: