En manada de 6 a 8 ladrones: violento robo de camioneta en Bogotá quedó en video

Una pareja fue víctima de un violento asalto en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, luego de ser interceptada por un grupo de delincuentes que les robó su camioneta cuando regresaban de trabajar. El hecho ocurrió en inmediaciones del barrio Galán y dejó a una de las víctimas con lesiones que requirieron atención médica.

De acuerdo con el relato entregado por familiares de los afectados al Ojo de la noche para Mañanas Blu, los responsables del robo actuaron de manera coordinada y llegaron al lugar en dos vehículos y una motocicleta. Según la denuncia, entre seis y ocho personas participaron en el asalto.

Uno de los familiares relató que los delincuentes redujeron al conductor de la camioneta y lo agredieron físicamente mientras exigían la ubicación del dispositivo de encendido del vehículo.

#OjoDeLaNoche | En la localidad de Puente Aranda delincuentes se robaron una camioneta. Todo quedó en video.



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“Mi papá lo tiraron contra el piso, lo comenzaron a patear, le comenzaron a pegar pidiéndole el chip de la camioneta. Él les decía que estaba ya dentro del carro, lo comenzaron a buscar, le decían que no estaba”, aseguró.



Según el testimonio, los agresores golpearon repetidamente al hombre e incluso lo atacaron con un arma de fuego.

“Le comenzaron a pegar en la cabeza, le pegó unos cachazos en la cabeza”, agregó el familiar.

Mientras tanto, la mujer que acompañaba al conductor también fue intimidada por varios delincuentes. De acuerdo con el relato, fue llevada contra una pared mientras le exigían sus pertenencias.

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La víctima entregó su bolso y su teléfono celular, situación que, según la familia, ocurrió en cuestión de segundos.

Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron con la camioneta de las víctimas, una Volkswagen T-Cross modelo 2024 de placas NFZ-152. Según la información entregada por los afectados, una mujer fue quien tomó el control del vehículo robado y lo condujo fuera del sector.

“Se fueron en la camioneta, la iba manejando una señora, y los otros dos sujetos que tenían pistola y estaban amenazando a mi mamá se subieron en otro vehículo”, explicó el familiar.

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Las víctimas indicaron además que existen grabaciones del hecho captadas por residentes del sector, material que podría ser clave para identificar a los responsables.

Mientras una de las personas afectadas continúa recuperándose de las lesiones sufridas durante el asalto, la familia pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones para ubicar a los delincuentes y recuperar el vehículo.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: