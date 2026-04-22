Errores de comunicación y falta de procedimientos claros causaron incidente aéreo del 13 de marzo

La Aeronáutica Civil concluyó que el incidente aéreo ocurrido el 13 de marzo de 2026 en el Aeropuerto Internacional El Dorado se produjo principalmente por errores de comunicación y falta de claridad en los procedimientos, lo que llevó a que un helicóptero ingresara a una trayectoria de aterrizaje sin autorización quedando muy cerca de un avión comercial que se encontraba aterrizando, de acuerdo con el informe final de la Dirección Técnica de Accidentes. A pesar del riesgo, no se registraron daños ni personas lesionadas.

Una de las principales conclusiones del informe indica que hubo una diferencia entre el destino informado por la tripulación y el que aparecía en el plan de vuelo, generando un error que provocó que tanto la tripulación como los controladores aéreos tuvieran ideas diferentes sobre el lugar donde debía aterrizar el helicóptero, lo que llevó a instrucciones equivocadas y a maniobras que terminaron acercando la aeronave a zonas de alto tráfico aéreo.

El informe identificó también problemas en la forma como se comunicaban las instrucciones, pues no siempre se usó el lenguaje técnico estándar, reduciendo la claridad y precisión en los mensajes entre los controladores y la tripulación, lo que dificultó entender correctamente la posición y las intenciones del helicóptero. Además, las advertencias para evitar el riesgo se activaron tarde, cuando el helicóptero ya se encontraba en una zona crítica cercana a otras aeronaves.

En este sentido, la investigación concluyó que no existen procedimientos actualizados ni estandarizados para la operación de helicópteros en el entorno del aeropuerto El Dorado. Esta ausencia de reglas claras hizo que algunas decisiones dependieran más de interpretaciones individuales que de protocolos definidos, lo que aumentó el riesgo durante la operación.



El análisis evidenció también que como el aeropuerto es una zona de alto tráfico con dos pistas paralelas, debe tener reglas estrictas y puntos de referencia claros para evitar situaciones similares en el futuro.

Cabe destacar que la investigación descartó fallas mecánicas o condiciones climáticas como causas del evento, pues el helicóptero se encontraba en buenas condiciones técnicas y contaba con mantenimiento vigente, mientras que el clima presentaba buena visibilidad y no representaba riesgo para la operación aérea.

Las recomendaciones del informe señalan la necesidad de fortalecer la supervisión y el control de los servicios de tránsito aéreo en Colombia, solicitando auditorías externas internacionales que permitan revisar el funcionamiento de estos servicios, identificar fallas a tiempo y verificar que las acciones correctivas realmente se cumplan.

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Otra de las recomendaciones es la creación de mesas de trabajo entre autoridades aeronáuticas y las Fuerzas Militares para aclarar las reglas específicas que aplican a los vuelos de la Fuerza Pública, definir prioridades en el uso del espacio aéreo y establecer con precisión los lugares autorizados para aterrizaje u operación, reduciendo así posibles confusiones y riesgos.

También se propuso asignar nombres específicos a las instalaciones aéreas de la Fuerza Pública en el aeropuerto El Dorado, con el fin de facilitar su identificación y evitar confusiones.

Finalmente, el informe plantea la necesidad de establecer reglas más claras para la presentación de planes de vuelo, especialmente aquellos que se realizan desde el aire, por lo que recomendaron que las tripulaciones informen siempre el destino de forma clara y completa; y que este tipo de planes sólo se utilice cuando no exista otra forma de presentarlo previamente. Asimismo, se sugiere reforzar los procedimientos para que las tripulaciones comuniquen con precisión sus intenciones de vuelo, cambios de destino y puntos de aterrizaje, utilizando fraseología estándar y verificando siempre que la información transmitida haya sido entendida correctamente.