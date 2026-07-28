“Eso no es protesta, es tomar de rehén la ciudad”: alcalde de Soacha por bloqueo de gremio de bares

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, rechazó la manifestación realizada este martes por comerciantes del gremio de bares y establecimientos nocturnos, quienes bloquearon la Autopista Sur para protestar por las medidas adoptadas por la administración municipal.

A través de su cuenta de X, el mandatario municipal aseguró que los comerciantes incumplieron los acuerdos de convivencia que, según dijo, ellos mismos habían pactado con la Alcaldía y criticó que recurrieran al bloqueo de una de las principales vías de acceso al municipio.

“Los comerciantes nocturnos de la zona 21 incumplen los compromisos de convivencia que ellos mismos pactaron. En lugar de corregir, hoy buscan castigar a toda Soacha bloqueando la Autopista Sur”, escribió el alcalde.

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Sánchez afirmó que la protesta terminó afectando a miles de ciudadanos que regresaban a sus hogares después de la jornada laboral y cuestionó que la manifestación se realizara mediante el cierre de la vía.

“No les basta con el ruido, las basuras, las riñas y el desorden que generan en las noches y los fines de semana. Ahora quieren impedir que miles de soachunos y soachunas regresen a sus hogares después de un día de trabajo”, señaló.

Los comerciantes nocturnos de la zona 21 incumplen los compromisos de convivencia que ellos mismos pactaron.



En lugar de corregir, hoy buscan castigar a toda #Soacha bloqueando la Autopista Sur.



No les basta con el ruido, las basuras, las riñas y el desorden que generan en las… pic.twitter.com/0D3m7cDnb4 — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) July 29, 2026

Sánchez, también sostuvo que el bloqueo no puede considerarse una protesta legítima, sino una afectación a toda la ciudad.

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“Eso no es protesta: es tomar de rehén a la ciudad para exigir lo que ellos mismos incumplieron”, agregó.

Asimismo, aseguró que los establecimientos nocturnos están priorizando sus intereses económicos por encima del bienestar de la comunidad.

“Los comerciantes nocturnos de Soacha anteponen su negocio al bienestar de sus vecinos. Así no se construye convivencia en el marco de la ciudad”, concluyó.