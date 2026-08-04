Esto tendría que pagar por alumbrado en Bogotá: predial tendría importante incremento

La propuesta de reforma tributaria presentada por la Alcaldía de Bogotá abrió ha generado dudas entre los propietarios de vivienda y comercios. La iniciativa busca recaudar más de 1,2 billones de pesos mediante una sobretasa al impuesto predial para modernizar el alumbrado público, una medida que implicaría un aumento en el recibo de miles de contribuyentes.

Durante una charla con Néstos Morales, la secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, defendió el proyecto y aseguró que el objetivo es transformar la capital en una ciudad inteligente. Sin embargo, también confirmó cuánto tendrían que pagar los hogares de estratos 4, 5 y 6, así como los establecimientos comerciales, si el Concejo aprueba la iniciativa.

¿Cuánto subiría el predial por el nuevo impuesto de alumbrado en Bogotá?

La funcionaria explicó que los estratos 1, 2 y 3 no pagarían la sobretasa, salvo los predios cuyo valor supere los 1.000 millones de pesos. Para los estratos 4, 5 y 6 se aplicaría una tarifa equivalente al 0,4 por mil sobre el valor del predial.



En términos prácticos, Cadena detalló que un hogar de estrato 4 pagaría, en promedio, 11.000 pesos mensuales; uno de estrato 5, cerca de 19.000 pesos, y uno de estrato 6 alrededor de 29.000 pesos al mes.

Como ejemplo, indicó que una vivienda con avalúo catastral de 300 millones de pesos asumiría un cobro adicional de 120.000 pesos al año, con la posibilidad de pagarlo en cuatro cuotas sin intereses.

Querido representante @Danielbricen todas las ciudades del mundo, están avanzando en sistemas de vigilancia que monitoreen las condiciones del aire, ruido, movimientos y flujos, consumos, etc y todas han comenzado con un alumbrado inteligente, ya que con eso se cuentan con las… https://t.co/tcFXbQNheq — Gerson Bermont (@Gerson_bermont) August 4, 2026

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¿Para qué se usarán los recursos del nuevo alumbrado público?

La secretaria aseguró que el propósito va mucho más allá del cambio de luminarias. "Hoy nuestro alumbrado es simplemente unos bombillos", afirmó al explicar que Bogotá no cuenta con luminarias telegestionadas, es decir, capaces de controlarse de forma remota.

Según explicó, el plan contempla que en dos años todas las luminarias sean LED y que al menos 20.000 puedan administrarse desde un centro de control. Además, la infraestructura serviría para incorporar cámaras de seguridad, sensores ambientales, monitoreo del tráfico, alertas por incendios e inundaciones y herramientas para reducir el consumo de energía.

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No obstante, durante la entrevista también surgieron dudas sobre el destino de los recursos. Al ser consultada sobre si el dinero beneficiaría a Enel, empresa que actualmente presta el servicio, Cadena respondió que "el impuesto es para los ciudadanos" y explicó que el Distrito trabaja en un nuevo contrato que establecerá la reversión de la infraestructura a la ciudad, aunque reconoció que no hace parte de la mesa encargada de esa negociación.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto pagarían los comercios por el nuevo impuesto de alumbrado?

La propuesta fija una tarifa del uno por mil para los predios exclusivamente comerciales. Un establecimiento con un avalúo catastral de 500 millones de pesos pagaría alrededor de 500.000 pesos al año, también con la opción de dividir el pago en cuatro cuotas.

¿Quiénes no pagarían la sobretasa al predial en Bogotá?

Los predios residenciales de estratos 1, 2 y 3 quedarían exentos, excepto aquellos cuyo avalúo supere los 1.000 millones de pesos.

¿Por qué la Alcaldía quiere crear este nuevo cobro?

La Administración Distrital sostiene que los recursos permitirán modernizar el alumbrado público, incorporar tecnología inteligente y fortalecer la seguridad, la movilidad y la eficiencia energética en Bogotá.