Exdueño de 'La Piscina' destapó los secretos más oscuros del prostíbulo: "Me iban a matar"

Durante años, 'La Piscina' fue uno de los establecimientos nocturnos más reconocidos de Bogotá; un lugar con miles de historias, unas más oscuras que otras. Ante ello, uno de sus fundadores decidió contar cómo funcionaba el sitio, quiénes lo frecuentaban y qué ocurría detrás de las puertas del emblemático recinto del barrio Santa Fe.

En conversación con el pódcast Presunta Pola, Omar Guzmán, empresario y exsocio fundador del establecimiento, aseguró que por el lugar pasaron cientos de personajes reconocidos, además de políticos, empresarios y otros hombres con gran poder.

Exdueño de 'La Piscina' reveló quiénes iban al prostíbulo

Durante la charla, Guzmán reveló que el perfil de los clientes que asistían al prostíbulo estaba marcado por su alto poder adquisitivo, pues aseguró que el establecimiento era considerado como uno de los más exclusivos de la capital.



"El que tenía plata iba a La Piscina, eso sí, porque allá no era barato", afirmó. Según explicó, entre los visitantes había políticos, empresarios, actores, futbolistas y otros personajes conocidos, aunque evitó mencionar nombres por respeto a la confidencialidad que manejaban.

Pero lo que sí generó conmoción fue la revelación sobre la presencia de integrantes de grupos armados: "Políticos, grandes personajes de la vida pública, paramilitares, guerrilleros, esmeralderos, ganaderos; todo el que tenía poder llegaba allá", aseguró en Presunta Pola.

De hecho, Guzmán contó que, en ocasiones, miembros de grupos enfrentados coincidían en 'La Piscina': "Se cruzaban de pronto el paramilitar y el guerrillero y se hacían los ciegos. Iban era a divertirse", recordó.

Publicidad

La Piscina Foto: Facebook lapiscinainter

Episodios de violencia marcaron a 'La Piscina'

Según admitió el empresario, también se presentaron momentos complejos mientras administraba el lugar. Uno de ellos ocurrió cuando un hombre armado disparó contra un cliente considerado una persona de alto poder.

Publicidad

"Había una persona importante en La Piscina con dos chicas sentadas en las piernas, rompieron un vidrio, sacaron una metra y dispararon dos tiros", narró.

Aunque hubo personas heridas, según dijo, el cliente sobrevivió y días después regresó al establecimiento. También recordó cuando presuntos integrantes de la guerrilla reaccionaron de forma violenta luego de que el personal de seguridad expulsara a uno de sus compañeros.

"Yo pensé: 'Me iban a matar'", confesó sobre ese momento.

Exdueño lanzó un libro sobre la historia de 'La Piscina'

Omar Guzmán comentó que todas esas experiencias las decidió plasmar en el libro La Piscina: Fuego en la Noche, donde relata anécdotas ocurridas a lo largo de cuatro años en los que fue socio del establecimiento.

"En el libro se cuenta realmente lo que pasaba, cómo se movía el negocio internamente y cómo se utilizaban las máscaras; una cosa era la persona de día y otra muy distinta en la vida nocturna", afirmó, al señalar que el objetivo es relatar cómo funcionaba realmente el negocio.