Expulsan a seis ciudadanos venezolanos por ser reincidentes en hurtos en Bogotá

Tras el robo de una droguería en el sector del 7 de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá, Migración Colombia y la Alcaldía local confirmaron la expulsión de seis ciudadanos venezolanos, responsables de este hurto en el que además escondieron la mercancía dentro de una carretilla de reciclaje y huyeron del sector. Sin embargo, confirma la Alcaldía local de Barrios Unidos, que estos delincuentes eran reincidentes en delitos como hurto a comercios y robos de cable para extraer el cobre.

Es por esto que, en la mañana del lunes 13 de abril de 2026, en un operativo conjunto con Migración Colombia, fueron expulsados del país.

“Gracias a la vigilancia de nuestras cámaras y la reacción de la Policía, se da captura a estos delincuentes en flagrancia. Pero no nos quedamos ahí, mediante una comunicación fluida con la Fiscalía y Migración Colombia, logramos individualizar cada caso y demostrar que eran reincidentes. Hoy, estos ciudadanos han sido expulsados del país. El mensaje es claro: en Bogotá nos tomamos la seguridad en serio y vamos hasta las últimas consecuencias para que la ciudadanía camine segura”, afirmó Melissa Morales, alcaldesa de Barrios Unidos.

Los seis señalados fueron llevados en la mañana del 13 de abril de 2026 al aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde se realizó el procedimiento de expulsión inmediata del territorio nacional.