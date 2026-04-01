Familia busca a Fabio Avella, hombre de 73 años desaparecido en Bogotá: adulto mayor padece demencia

La tarde del pasado 31 de marzo dejó una angustia que aún no termina para la familia de Fabio Avella. Lo que comenzó como una visita cotidiana a un centro comercial en el sur de Bogotá se convirtió en una búsqueda contrarreloj, luego de que el adulto mayor, de 73 años de edad, desapareciera sin dejar rastro en medio de la multitud.

El hecho ocurrió hacia las 6:30 p. m. en Centro Mayor, uno de los centros comerciales más concurridos de la ciudad. Desde entonces, sus familiares no han logrado ubicarlo, pese a haber recorrido pasillos, salidas y zonas aledañas en un intento desesperado por encontrar alguna pista.

La preocupación aumenta debido a que Fabio Avella padece demencia, una condición que podría desorientarlo fácilmente y dificultar su capacidad para regresar por sus propios medios. A esto se suma que, al momento de su desaparición, no llevaba consigo documentos de identidad ni teléfono celular.

De acuerdo con la descripción entregada por sus allegados, el adulto mayor vestía pantalón beige y camiseta azul oscura. Es de contextura media, tiene el cabello corto y canoso, y un semblante serio.



Familia pide ayuda de la ciudadanía

Ante la falta de información sobre su paradero, la familia hizo un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar en su búsqueda. Cualquier dato que permita ubicarlo puede ser clave en medio de la incertidumbre que crece con el paso de las horas.



Quienes tengan información pueden comunicarse con la Policía de Bogotá a la líena de emergencias 123 o al número 304 329 1115.