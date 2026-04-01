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Familia busca a Fabio Avella, hombre de 73 años desaparecido en Bogotá: adulto mayor padece demencia

Fabio Avella desapareció el pasado martes 31 de marzo hacia las 6:30 p. m. en Centro Mayor, uno de los centros comerciales más concurridos de la ciudad.

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Familiares buscan con urgencia a Fabio Avella, de 73 años de edad, quien fue visto por última vez en el sur de la ciudad.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 1 de abr, 2026

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