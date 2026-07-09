Familia de Andrés Camilo continúa la búsqueda: testigos aseguran que una moto lo habría recogido

Familiares de Andrés Camilo Cotrina Vidal, un joven de 27 años, reportaron su desaparición y hacen un llamado a la ciudadanía para obtener información que permita dar con su paradero. El joven salió de su vivienda ubicada en el norte de Bogotá durante la mañana y, desde ese momento, sus allegados no han tenido noticias sobre él, situación que mantiene en alerta a sus familiares y amigos.

Andrés Camilo mide aproximadamente 1,67 metros de estatura, tiene cabello negro, barba frondosa, cejas pobladas y ojos negros. Al momento de su desaparición vestía una chaqueta de jean, una cachucha y llevaba un morral negro. Sus familiares explicaron que, aunque tuvo una leve parálisis cerebral de nacimiento, el joven responde, se comunica y razona con normalidad.

Según información recopilada por la familia, algunos testigos habrían señalado que aparentemente una motocicleta recogió al joven después de salir de su vivienda. Ante esta situación, sus allegados se encuentran revisando las cámaras de seguridad del conjunto residencial con el objetivo de encontrar pistas que permitan establecer qué ocurrió y reconstruir sus últimos movimientos.

La familia de Andrés Camilo pide la colaboración de la comunidad y solicita que cualquier persona que tenga información sobre su ubicación se comunique al número 312 322 9438.