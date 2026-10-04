Ferreteros de más de 30 países llegarán a Corferias: ¿cuándo será la feria y qué trae de nuevo?

Bogotá será sede de una nueva edición de El Gran Salón Ferretero, International Hardware Fair Colombia, que se realizará del 5 al 7 de noviembre de 2026 en Corferias. El encuentro reunirá a más de 300 marcas expositoras y compradores profesionales de más de 30 países, con una agenda enfocada en negocios, abastecimiento y conexiones comerciales en Latinoamérica y el Caribe.

La feria busca reunir durante tres días a fabricantes, importadores, mayoristas, ferreteros, cadenas de retail y compradores profesionales para comparar productos, identificar proveedores y establecer contactos comerciales.

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El mercado ferretero colombiano genera más de $18 billones en ventas anuales y representa entre el 2,5 % y el 3 % del PIB del país, de acuerdo con las cifras de Acopi citadas por los organizadores. Además, Colombia exporta productos ferreteros a mercados como Ecuador, Panamá y Estados Unidos, según datos del DANE mencionados por la organización.

Darío Bastidas, cofundador de la feria y director comercial de Concept2B, señaló que el evento pasó de 65 expositores y cerca de 2.400 visitantes a más de 300 marcas y más de 8.000 profesionales.



¿Cuándo será la feria de ferreteros en Corferias?

El Gran Salón Ferretero | International Hardware Fair Colombia se realizará entre el jueves 5 y el sábado 7 de noviembre de 2026 en Corferias, Bogotá.

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En su edición anterior, el evento recibió más de 8.000 visitantes procedentes de 26 países. Para este año, los organizadores esperan ampliar la participación internacional a más de 30 países.

La feria hace parte de la Brand Family de EISENWARENMESSE, la red internacional de Koelnmesse para el sector ferretero. Esta vinculación permite conectar el encuentro de Bogotá con empresas y compradores de Europa, Asia, Medio Oriente y Latinoamérica.

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Ana María Jiménez, Project & Sales Manager de la feria, explicó que el objetivo es que los visitantes internacionales puedan encontrar compradores, distribuidores y potenciales socios de diferentes mercados durante su visita a Colombia.

Salón Ferretero en Corferías Corferías

¿Qué sectores estarán en la feria ferretera de Bogotá?

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La muestra estará distribuida en ocho sectores: insumos para construcción y albañilería; ferretería y bricolaje; baños, cocinas y plomería; pinturas y terminados; electricidad; herramientas y dotaciones; servicios transversales; y agro ferretería.

Además de los ferreteros y distribuidores, la convocatoria incluye a compradores del retail especializado, agroferreterías, importadores y responsables de Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO).

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Estos últimos adquieren repuestos, herramientas, equipos e insumos destinados al funcionamiento de plantas, edificios y empresas. La feria permitirá comparar proveedores, productos, disponibilidad y servicios.

¿Qué actividades tendrá el Gran Salón Ferretero?

La programación incluirá una agenda académica con temas relacionados con ventas, surtido, digitalización, logística, sostenibilidad y eficiencia operativa. Las actividades acompañarán la exhibición de productos, las demostraciones y los espacios de relacionamiento empresarial.

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Lilián Conde, jefe de proyecto de Corferias, señaló que la programación busca ofrecer contenidos que puedan ser aplicados por ferreteros y compradores en sus negocios y que les permitan tomar decisiones sobre compras y operación.

La organización está a cargo de Concept2B, con el respaldo de Koelnmesse y Corferias, y busca consolidar a Bogotá como un punto de conexión entre empresas del sector ferretero colombiano y compradores de otros mercados de la región.