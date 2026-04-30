Fuerte choque entre Tren de la Sabana y vehículo particular en el norte de Bogotá

Un accidente se registró en la mañana de este jueves 30 de abril en el norte de Bogotá, luego de que se presentara una colisión entre el Tren de la Sabana y un vehículo particular en inmediaciones de la carrera 9 con calle 222. El hecho, que generó alarma entre los pasajeros y conductores de la zona, está siendo atendido por las autoridades de tránsito y organismos de emergencia.

De acuerdo con información preliminar conocida en el lugar de los hechos, el vehículo involucrado habría invadido la carrilera por donde circula habitualmente el tren turístico y de servicio regional. Esta maniobra habría ocasionado el impacto directo con el tren, que en ese momento se encontraba en circulación por el corredor férreo del norte de la capital.

El siniestro ocurrió hacia las 8:00 de la mañana, en plena hora pico, lo que generó también afectaciones en la movilidad del sector mientras se atiende la situación y se realizan las labores de verificación correspondientes.

A través de un video difundido en la red social X, se observa al tren detenido sobre la vía férrea con varios pasajeros a bordo, mientras que al otro lado del cruce queda el vehículo particular involucrado en el choque. Las imágenes evidencian la magnitud del incidente, aunque hasta el momento no se reportan personas lesionadas.



[08:08 p.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial en la localidad de Usaquén, entre el tren de la Sabana y un automóvil en la carrera 9 con calle 200. Unidad de ambulancia, @TransitoBta y grupo guía atienden la novedad. pic.twitter.com/aXRNhR9Tct — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 30, 2026

Al sitio del accidente hicieron presencia unidades de ambulancia, así como agentes de tránsito de Bogotá y un grupo guía de apoyo operativo, quienes se encargan de asegurar la zona, gestionar la movilidad y establecer las circunstancias exactas del siniestro.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo la invasión a la carrilera y si hubo fallas humanas, mecánicas o de señalización que pudieron haber contribuido al accidente.

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Por ahora, el paso del tren se encuentra temporalmente detenido mientras avanzan las labores de verificación y retiro del vehículo.