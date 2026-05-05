Futuro del Nuevo Campín podría tener cambio importante: este sería su impacto

Avanza el proyecto en Bogotá de la construcción del nuevo estadio El Campín, que buscará darle a la ciudad a la altura de los mejores escenarios deportivos del mundo con la última tecnología, pensando no solo cubrir la demanda de los clubes locales, sino de la industria del entretenimiento (como conciertos).

"No nos vemos como un gran desarrollo de infraestructura, sino como un transformador de ciudad. Estamos construyendo un ‘hub’ de entretenimiento de alcance regional que va más allá del estadio: integra cultura, turismo y comercio para proyectar a Bogotá a una nueva dimensión por su capacidad de dinamizar la economía, atraer inversión y mejorar la calidad de vida", dijo el CEO de Sencia, Mauricio Hoyos, sobre el impacto de este proyecto.

No obstante, habría un cambio importante en el futuro de este proyecto, según reveló Valora Analitik, en donde el "afectado" sería el nombre del escenario a como se la ha conocido hasta la fecha.

Nuevo estadio El Campín // Fotos: Sencia / Alcaldía

¿Cambiará el nombre del Nuevo Campín?

De acuerdo con Hoyos, el nombre Nemesio Camacho se mantendrá en respeto y honor a los que fundaron este escenario deportivo en la ciudad hasta la fecha y en virtud a la rica historia que ha tenido en el fútbol profesional colombiano. Sin embargo, reveló que algunos patrocinadores estarían interesados en aparecer en el mismo, a lo que no cerró la puerta.



"El Campín tiene una restricción que nosotros vamos a respetar en virtud de la memoria histórica de Nemesio Camacho, y es que va a tener el nombre Nemesio Camacho. Pero, como en todos los estadios del mundo, marcas comerciales se postulan para tener el nombre del estadio; eso es una tendencia global", dijo.

Las obras comenzarán una vez quede en firme la licencia, que se encuentra en mano de la Secretaría de Planeación para que pueda ser ejecutada pronto.

El alcance de la iniciativa contempla un complejo de cerca de 17 hectáreas con un nuevo estadio multipropósito de estándar internacional y capacidad para más de 50.000 personas, el quinto auditorio filarmónico más grande del mundo y una oferta de comercio, gastronomía y servicios, concebido para consolidar la zona como un polo de desarrollo económico, turístico y cultural. La estructuración financiera ha sido uno de los hitos clave. Tras más de ocho años de trabajo, el proyecto ha logrado articular actores públicos y privados en un entorno desafiante, superando proyecciones y reflejando la confianza de los inversionistas.