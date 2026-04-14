Revelan qué pasará con la grama de El Campincito por construcción de nuevo Campín

Comenzaron las obras de parte del Distrito, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), y Sencia para el nuevo estadio Nemesio Camacho El Campín en inmediaciones de la localidad de Teusaquillo, el cual estará ubicado en El Campincito, la cancha en donde se llevaron durante años varios eventos deportivos y amistosos.

Sin embargo, muchas personas del sector elevaron su preocupación por el destino que tendría la gramilla de esta zona y toda la infraestructura que, por año, les sirvió a todos los ciudadanos que viven cerca del estadio.



¿Qué pasará con la gramilla de El Campincito?

Según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la grama será utilizada para labores de reparación y mantenimiento de superficies de juego en escenarios donde se disputan torneos aficionados y procesos de formación deportiva. Entre los lugares priorizados se encuentran el estadio Olaya Herrera, el estadio Tabora, Parque Atahualpa, el estadio La Gaitana y la cancha del Parque Autopista Sur, espacios que concentran buena parte de la actividad futbolística comunitaria de la ciudad.

“Para el IDRD, la reutilización representa una oportunidad valiosa para trasladar condiciones técnicas de calidad a escenarios que reciben de manera permanente a escuelas, ligas y torneos aficionados. La mejoría de estas canchas permite dignificar la práctica deportiva, brindar mayor seguridad a los jugadores y cuidar infraestructuras que son esenciales para la vida recreodeportiva de Bogotá”, afirmó Daniel García Cañón, director del IDRD.

Gramilla de El Campincito // Foto: Sencia

El futuro del nuevo estadio de Bogotá

Paralelamente, en el terreno que ocupaba El Campincito ya se desarrollan las primeras intervenciones para dar paso a un ambicioso proyecto: el nuevo estadio de Bogotá. Este escenario, que tendrá capacidad para más de 50.000 espectadores, contará con grama híbrida y techo retráctil, posicionándose como uno de los recintos deportivos más modernos de América Latina.



La obra, desarrollada bajo el modelo de APP entre Sencia y el IDRD, busca no solo renovar la infraestructura deportiva de la capital, sino también impulsar su proyección internacional como sede de grandes eventos.